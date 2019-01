Robert Redford vende su mansión en Napa y ya disfruta de su jubilación dorada

Este viernes se estrena The Old Man and the Gun, la película con la que Robert Redford (82) pone fin a su espectacular carrera cinematográfica. El actor se retira y disfrutará ahora de una jubilación dorada, dado que se estima su fortuna en unos 150 millones de euros. Antes de dedicarse plenamente a sus tres hijos y a su mujer, Sybille Szaggars (62), ha vendido su impresionante mansión en el valle californiano de Napa.

La propiedad, que ocupa más de 500 metros cuadrados, ha sido vendida por 6,2 millones de euros. La casa se divide en dos pisos y se reparte en tres dormitorios, tres baños, un comedor con chimenea y varias terrazas con impresionantes vistas al campo. Asimismo, cuenta con piscina, garaje, gimnasio y un estudio de arte (Fotos de Inmobiliaria Pacific Union).

La vivienda, adquirida en 2004, fue bautizada como Danza del Sol, en honor al festival Sundance creado por el mismo. La intención del actor es comprarse una casa en San Francisco para vivir cerca de sus hijos, Shauna (57), David James (55) y Amy (48), los tres fruto de su anterior matrimonio con Lola van Wagenen, así como de sus siete nietos.

Con esta venta, los 6,2 millones pasan a engrosar la fortuna del actor, que pone fin a su carrera tras más de 55 años en la gran pantalla. Ahora será tiempo de disfrutar de sus riquezas, así como de la compañía de su familia y, sobre todo, de su amor con Sybille.