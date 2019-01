Jose Manuel Parada 'descubre' el metro: "De haberlo sabido, el dineral que habría ahorrado"

La huelga indefinida de taxistas en Madrid y en Barcelona ha acarreado múltiples problemas para los ciudadanos, con retenciones y atascos en muchos puntos de las ciudades. Sin embargo, en ocasiones también ha traído algunas cosas positivas. Ese es el caso de José Manuel Parada, que ha descubierto el metro, al menos para ir a Fitur.

El presentador compartió su descubrimiento con sus seguidores en Instagram: "Ayer gracias a la huelga del taxi descubrí que para ir a Fitur el metro es baratisimo y te deja en la misma puerta sin problemas de aparcar. De haberlo sabido antes el dineral que me hubiera ahorrado en Taxis. He aprendido la lección", escribió el mítico presentador de Cine de barrio bajo la imagen.

Otro que ha utilizado este medio de transporte y ha hablado de sus sensaciones ha sido Joan Gaspart, el ex presidente del Barça, que se vio obligado a utilizarlo para acudir también a Fitur: "Por primera vez en mi vida he cogido el metro desde el aeropuerto hasta IFEMA lógicamente porque no había taxis (...) Bueno, pues tampoco ha sido tan trágico", comentó en SER Cataluña.