Miguel Bosé se enzarza con los tuiteros tras pedir a Pedro Sánchez que se posicione sobre Venezuela

Migue Bosé está muy involucrado con la situación que atraviesa Venezuela. El cantante ha mostrado su apoyo a Juan Guaidó, opositor de Nicolás Maduro, y ha pedido al presidente español Pedro Sánchez que se posicione de una vez. Esta petición le ha llevado a recibir multitud de críticas, ataques a los que el propio artista ha respondido.

"Sr. Presidente Pedro Sánchez, ¿para cuándo su apoyo público a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento, que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. ¿Para cuándo? ¿O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera", decía el cantante en Twitter, mostrando también su reproche público a Pablo Iglesias.

Sr. Presidente @sanchezcastejon para cuando su apoyo PÚBLICO a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. Para cuándo? O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 24 de enero de 2019

Las palabras de Bosé no han sentado bien entre los internautas, que han arremetido contra él: "Sr. Bosé, ¿no estará usted generalizando sobre lo que quiere toda España, y escribiendo el tuit desde México?, le decía una usuaria, a lo que él contestaba: "Es una pregunta de un ciudadano español a su Presidente sobre un tema específico. ¿Qué pasa, que no se puede preguntar?".

Es una pregunta de un ciudadano español a su Presidente sobre un tema específico. Qué pasa, que no se puede preguntar? — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 24 de enero de 2019

Otro internauta le recomendaba: "Miguelito, a lo que sabes, a cantar". El artista contestaba: "¿Y a opinar que al parecer es libre o no eres de esa opinión?". Había también quien tachaba su tuit como "pésimo", algo que para Bosé tenía remedio: "Pues zapea. No pierdas tiempo como el que acabo de perder yo en contestarte. Gracias por seguirme".

Pues zapea. No pierdas tiempo como el que acabo de perder yo en contestarte. Gracias por seguirme. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 24 de enero de 2019

Miguel empleaba los mismos términos con otro tuitero: "Yo puedo hablar de lo que se me antoje y si no te gusta, zapea, no pierdas tiempo", escribía. Por último, una usuaria le decía: "A mi me cae bien Bosé, pero para recordarle al presidente español sus deberes o obligaciones hay que partir por casa (pagar los impuestos adeudados)", a lo que el cantante sentenciaba: "Infórmate mejor. Y una pregunta siempre se puede libremente hacer".