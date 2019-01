Willy Bárcenas: en la cima y con España por bandera

El líder de Taburete e hijo del ex tesorero del PP encarcelado Luis Bárcenas ha cumplido uno de los sueños de su vida: escalar hasta la cima del Kilimanjaro, una de las montañas más populares y difíciles del mundo.

Tras unos meses cargado de trabajo, Willy Bárcenas (29) ha decidido tomarse un respiro y nada mejor que un buen viaje y mejor compañía para relajarse, divertirse y volver con las pilas cargadas. El destino elegido ha sido África, que ya visitó el pasado mes de agosto con su novia, Loreto Sesma. El cantante ha vuelto a Tanzania para escalar el Kilimanjaro, una de las montañas más altas del mundo con 5.895 metros de altitud: "Es un sueño, voy a subirlo, a desconectar y a estar todos los amigos juntos", desveló hace unos días.

Este jueves lo ha conseguido. Bárcenas ha coronado la cima y lo ha hecho con dos amigos y una bandera de España de tamaño XXL: "Un sueño más conquistado. Sangre sudor y lágrimas con mis hermanos Vinicius", ha escrito junto a la fotografía que ha compartido en las redes sociales. "Viva Taburete, viva la música y viva España", han gritado todos juntos.

Los últimos meses no han sido fáciles para Willy Bárcenas, que ha tenido que ver cómo su padres entraban en prisión. Su padre, Luis Bárcenas (60), ex tesorero del PP, cumple 38 años de condena en la cárcel madrileña de Soto del Real por el Caso Gürtel, mientras que su madre, Rosalía Iglesias (58), imputada en el marco de la Operación Kitchen, que investiga la caja B del PP. Su único hijo, Willy, ha mostrado todo su apoyo público a sus padres: "Mi padre no es un santo, pero tampoco es el Satanás que han pintado". De hecho, él fue el encargado de reunir la fianza de 200.000 euros con la que sacó a su madre de prisión el pasado mes de mayo: "Los grandes amigos me han ayudado", dijo a las puertas de la prisión.

Durante este tiempo, la poetisa Loreto Sesma se ha convertido en el mejor apoyo de Bárcenas. Salen desde hace casi dos años y juntos han visitado algunos exóticos destinos: Japón, Zanzíbar, el parque nacional Serengueti... "Ella ha estado conmigo en los peores momentos", dijo el líder de Taburete.