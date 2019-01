El entrenador físico de Aznar pone firme a Pedro Sánchez: "Correr no es ponerse el chándal para la foto"

Se llama Bernardino Lombao, tiene 80 años y fue el entrenador físico que consiguió hacer visible la famosa tableta de chocolate de José María Aznar en agosto de 2013. "Cuando nos conocimos hacía la mariconada esa del pádel. Corría diez minutos y se moría, ahora es capaz de correr 18 kilómetros". Nada que ver con el actual presidente, Pedro Sánchez: "Correr no es ponerse el chándal para la foto".

Lombao no cree que el líder del PSOE sea un verdadero deportista: "No tiene talento porque no lo ha utilizado nunca. Le falta fondo", ha dicho en Vanity Fair. A Pablo Casado lo ve diferente: "Está bien. Tiene un concepto de la necesidad de hacer ejercicio muy marcado".

Lombao ha asegurado que el ex presidente del Gobierno por el PP fue uno de sus mejores alumnos y ha destacado algunas de las cualidades que más valora en él: "La fuerza de voluntad es lo más importante y tener un cierto talento, porque sin talento no se va a ningún lado. Él lo tiene". Y ha añadido: "José María es un atleta de verdad. Lleva entrenando durante los últimos 20 años de su vida todos los días de la semana. Se lo toma muy en serio y no es como otros políticos, que solo corren para hacerse la foto, o, como decía Mariano Rajoy, salen a andar. ¡Sacar a pasear al perro no es hacer ejercicio! José María es especial. Como él hay pocos".

A sus 80 años, Bernardino sigue practicando ejercicio a diario y aún coincide muchos días con Aznar: "Él hace trabajos aeróbicos, hace pesas, hace piernas, hace cuestas, trabajos de fuerza con series salvajes, que casi no pueden ni hacer los atletas Es que hacer un buen ejercicio es como preparar una buena sopa: hay que echar buenos productos en su justa medida. Y él sabe la receta. No hace falta grandes gimnasias ni estadios olímpicos. Se puede hacer gimnasio en la calle y en cualquier sitio. José María no falla ni un día. Esté donde esté".