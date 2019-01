Venden a través de eBay los restos del coche del duque de Edimburgo accidentado

Las piezas que dejó el coche del marido de Isabel II (92) en el sito donde tuvo el accidente ahora se subastan por miles de libras a través de la web de ofertas, eBay. El vendedor dice que no las robó y que además destinará a la lucha contra el cáncer lo que obtenga. Como broma, el subastador habla de que su material puede contener ADN del padre del príncipe de Gales.

Tan solo una semana después de que el Land Rover del duque de Edimburgo (97) chocara contra un Kia y volcara, en la carretera de Sandringham House, han salido a la venta los restos del automóvil.

Las piezas desprendidas del vehículo del duque de Edimburgo en el lugar del accidente se subastan a precios que rozan o incluso los miles de libras esterlinas a través del portal eBay. El usuario morbius777 ha confirmado que vende los pedazos rotos del vehículo del príncipe en el portal. Afirma que los trozos de coche "no fueron robados", y que él únicamente los recogió de la carretera. "Me sorprende que no se hayan limpiado el mismo día. Así que, como hacen los oportunistas, los recogí", escribía en eBay.

El propio vendedor afirmaba con humor que algunos de los restos recogidos de la escena del accidente pueden incluso contener el ADN del duque, lo que da la oportunidad al mejor postor de "clonar" al marido de la reina Isabel II. El usuario añadía: "No hay ganancia financiera en esto para mí, todos los ingresos irán a la caridad. Es un poco de diversión, y la Investigación del Cáncer se beneficiará de ello".

El príncipe Felipe está recuperado del accidente. 48 horas después se le captó de nuevo a los mandos de otro vehículo y en esta ocasión sin el cinturón de seguridad. Las fotografías las publicó el Daily Mail y mostraban al marido de la Reina Isabel II conduciendo otra vez el solo. Emma Fairweather, una mujer de 46 años, que ocupaba el coche contrario afectado en el siniestro, sufrió una ruptura de muñeca.