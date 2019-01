Manuela Carmena desvela que se rompió el tobillo en su casa cuando le llevaba una bandeja de empanadillas a Errejón

La alcaldesa hizo una cena "de amigos" en su casa. Allí estaba Errejón y fue donde se fraguó la operación contra Iglesias, según desvela la propia alcaldesa.

La edil afirma que el acuerdo con el ex diputado de Podemos Íñigo Errejón para concurrir bajo la misma plataforma nació en una "cena de amigos" la misma noche en la que ella se rompió el tobillo, el pasado 21 de diciembre.

Carmena ha explicado que finalmente no estuvo presente en el encuentro porque estaba en el hospital de La Princesa, como ya contó en las redes sociales. Una semana después fue operada y a día de hoy se mueve en silla de ruedas.

La ex jueza ha explicado en una entrevista concedida a Onda Cero que llevaba una bandeja de empanadillas y que estaba calzada con unas botas "muy rígidas", y que al tratar de evitar que se le cayeran se le torció el tobillo. Sobre el resto del acuerdo acuerdo para que Errejón conciurriera a las elecciones autonómicas bajo las siglas de Más Madrid, dice que se finalizaron los detalles la semana pasada, y matiza que fue todo "muy espontáneo". Manuela Carmena desmiente que fuera Errejón quien tramara el plan, como se ha dicho. No obstante, admite que "fue Errejón quien valoró y decidió el acuerdo". Carmena se muestra muy sorprendida porque "no gustara tanto" la idea y asegura que esperaba que fuera bien acogida. Además, cree que finalmente habrá acuerdo para evitar la división de la izquierda en las autonómicas.

La alcaldesa ha explicado en Onda Cero que quiso quedar con Errejón porque le interesaba saber cómo veía la Comunidad de Madrid, y con el propósito de hacer cosas en común. Dice que "aprecia" mucho a Errejón, pero que no le conoce "mucho", aunque afirma que es muy valiente, que "sabe contactar y evaluar bien los procesos sociales".