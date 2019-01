Pablo Casado y Andrea Levy se olvidan de las polémicas en la fiesta previa de la Mercedes Benz Fashion Week

La Semana de la Moda Madrid arranca este jueves 24 de enero con su 69º edición. Unas horas antes, multitud de caras conocidas asistieron a la tradicional fiesta organizada por Yo, Dona. Hasta el hotel Only You de Atocha (Madrid) llegaron los ex triunfitos Ricky y Agoney, los actores Norma Ruiz y Pablo Puyol o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán, entre otros. Los políticos también se dieron un respiro y dejaron sus preocupaciones a un lado para disfrutar de una relajada velada. El presidente del PP Pablo Casado (al que Ruth Beitia, candidata del PP en Cantabria, acaba de comunicar su dimisión) asistió con su mujer, Isabel Torres, y coincidió con su compañera Andrea Levy, diputada por el PP en el parlamento de Cataluña (que afronta la crisis de las VTC contra los taxis en Barcelona estos días).

