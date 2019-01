Cristiano Ronaldo paga 21 millones de euros al fisco: ¿qué supone esta cantidad para su fortuna?

Cristiano Ronaldo fue condenado este martes a 23 meses de cárcel, pena que no cumplirá, y al pago de una multa que alcanza los 19 millones de euros. Dicha cifra sería inabarcable para gran parte de la población mundial, sin embargo, para el ex futbolista del Real Madrid podría no ser para tanto. Desde Informalia nos preguntamos qué supone esta multa para la fortuna del jugador de la Juventus.

Cristiano ha jugado desde hace años en algunos de los mejores equipos del mundo, siendo uno de los deportistas mejor pagados del planeta. Por ello, una parte muy importante de su fortuna recae en los salarios que ha percibido. Siempre en orden ascendente, Ronaldo llegó a percibir 21 millones de euros netos en su última etapa en el Real Madrid. La cifra se queda pequeña si lo comparamos con lo que percibe en la Juventus, donde su salario alcanza los 30 millones de euros.

Pero no toda su riqueza procede de su rendimiento en el terreno de juego ni mucho menos. El portugués es el futbolista más mediático que existe y eso le convierte en la imagen más cotizada por las marcas para lanzar sus productos. En este aspecto, Nike se lleva la palma. La multinacional firmó con el crack un contrato vitalicio por el que Ronaldo percibe alrededor de 30-35 millones anuales.

La cifra de Nike se suma a los enormes emolumentos que se embolsa por ser imagen de otras marcas como EA Sports, Armani o Tag Heuer, entre otras, y que le hacen llegar casi a unos 60 millones de euros al año. En esta línea, ingresa 641.000 euros por cada publicación en las redes sociales patrocinando una de sus marcas.

El 7 de la Juve también se mueve bien en el mundo de los negocios. Comenzó su andadura creando su propia marca con las siglas CR7. En un principio se centraba en una línea de ropa interior, pero con el tiempo evolucionó para incluir otros productos de ropa, ocio y hogar. La firma fue el primer paso de una aventura empresarial que le llevó a aliarse en 2017 con el grupo hotelero luso Pestana.

Con esta alianza, Ronaldo ha inaugurado dos hoteles en Portugal: uno en la capital, Lisboa, y otro en Funchal, su ciudad natal en la isla de Madeira. Además, tiene intención de abrir otros establecimientos en Nueva York, Ibiza y otras partes del mundo. También planeaba abrir un hotel en la Gran Vía madrileña, pero su marcha del Real Madrid paralizó el proyecto y parece que no terminará por cristalizarse.

En lo que respecta a sus propiedades, en los últimos meses la situación ha dado un vuelco importante. Y es que el jugador ha puesto a la venta sus dos mansiones en Manchester y Madrid. Por la primera, situada en Alderley Edge, una de las zonas más exclusivas de Inglaterra, pide unos 4,2 millones de euros. La segunda, ubicada en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, está valorada en 5 millones de euros aproximadamente.

Asimismo, el jugador portugués posee varias casas en Portugal. La más conocida está en Terras de Bouro, una villa portuguesa del Distrito de Braga. Se trata de una impresionante vivienda de 5.000 metros cuadrados de terreno y cuyo valor es de 4 millones de euros. También tiene un piso de lujo en Nueva York, en la mismísima Torre Trump. Según desveló The New York Post, Cristiano desembolsó 18.5 millones de dólares por esta propiedad.

Desde este verano, el jugador juventino reside de alquiler en una finca palazzo en Turín. Aunque la cantidad que paga cada mes no ha trascendido, varios periódicos italianos publicaron que el grupo U2 pretendió alquilarla unos días para preparar un concierto en la ciudad italiana, pero desistieron al conocer su elevado precio: 280.000 euros por 6 días.

Salarios, publicidad, propiedades,... Todo ello conforma un patrimonio neto que, si bien no se pueden cuantificar, la mayoría de expertos estiman que la cifra ronda entre los 260 y 290 millones de euros. Esta cantidad muestra a las claras que los 19 millones pagados por el luso a Hacienda son una especie de 'calderilla' para uno de los deportistas con mayor fortuna del mundo.