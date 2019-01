Kate Middleton no es la única: el duque de Edimburgo no soporta a Meghan Markle

La duquesa de Sussex despierta amor y odio a partes iguales. Según los medios británicos, Meghan Markle se ha convertido en la favorita de la reina Isabel II. Su marido, por el contrario, le ha declarado la guerra dentro de los muros de Buckingham Palace.

Las intrigas de palacio siempre han sido un tema de interés popular pero lo cierto es que las últimas semanas, los dimes y diretes entre los miembros de la familia Windsor parecen recién sacados de series como Dinastía o Falcon Crest. Con el enfrentamiento entre Kate Middleton y Meghan Markle aun caliente, un nuevo nombre aparece en el bando de los que no soportan a la nueva duquesa de Sussex: el duque de Edimburgo, que hace unos días sufrió un accidente de tráfico. Según ha desvelado una persona muy cercana a ellos en El Español, el marido de la reina Isabel II cree que la esposa del príncipe Harry no es apta para desarrollar su labor como miembro de la familia real y no desperdicia la oportunidad de lanzarle dardos envenenados cuando están juntos. Afortunadamente para Meghan, coinciden muy poco, ya que el abuelo de su esposo trata de evitarla por todos los medios.

Por suerte, la ex protagonista de Suits no está sola en esta 'lucha': su suegra, Camila Parker-Bowles, se ha erigido como su defensora en la sombra y le presta un gran apoyo para evitar que se convierta en la nueva Lady Di. A pesar de que su llegada a la familia real fue muy complicada, la duquesa de Cornualles ha conseguido ganarse el respeto y el cariño de todos, incluidos los de la reina, que, en contra de lo que se piensa, es una mujer muy cercana y sencilla: en la intimidad, Isabel II disfruta viendo dibujos con sus bisnietos (Jorge, Carlota y Luis) mientras comparte con ellos batidos y chucherías.