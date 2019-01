Kamala Harris: así es la mujer que podría convertirse en la primera presidenta de la historia de Estados Unidos

Kamala Harris (54), senadora por California e hija de inmigrantes de India y Jamaica, anunció este lunes su intención de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2020 por el partido demócrata. La política tiene el objetivo de desbancar a Donald Trump y convertirse en la mujer más poderosa del planeta.

Abogada, exfiscal de distrito y exfiscal general del estado, Harris tiene un envidiable currículum que le ha posicionado como uno de los rostros más influyentes para los demócratas jóvenes de Washington. De hecho, las prácticas en su oficina son muy codiciadas.

El éxito en lo profesional se traslada también a su vida personal. Y es que Kamala está profundamente enamorada de su marido, Douglas Emhoff (54), un abogado al que conoció en 2013 en una cita a ciegas planeada por un amigo. Ambos tuvieron un flechazo y tan solo un año después, en marzo de 2014, se comprometieron. La propuesta de matrimonio fue íntima y discreta, con Emhoff hincando la rodilla en el apartamento de California de su novia. Le regaló un anillo de diamantes. Se casaron el 22 de agosto en Santa Bárbara, California.

Se trataba de la segunda boda para Douglas, que ya estuvo casado con una mujer cuyo nombre no ha trascendido. Ambos tienen dos hijos en común, Cole y Ella. Los dos están en edad universitaria y mantienen una gran relación con Kamala, a quien llaman cariñosamente S-Mamala, según desveló la revista Vogue.

Happy Birthday @KamalaHarris?! You are always there for us with a big hug, bright smile, infectious laugh and just the right words, all with delicious food and an amazing soundtrack! We love you so so much (and are VERY proud of you)! Doug, Cole & Ella. pic.twitter.com/7evystcTz1