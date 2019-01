La mujer herida en el accidente de Felipe de Edimburgo ataca a la familia real británica: "Me han rechazado"

Felipe de Edimburgo (97) sufrió un accidente el pasado jueves en las inmediaciones de Sandringham. El marido de Isabel II estrelló su Land Rover contra un vehículo Kia en el que viajaban dos mujeres y un bebé de nueve meses. Días después del accidente, una de las ocupantes del coche siniestrado, Emma Fairweather (46), ha tomado la palabra para atacar a la familia real británica.

"Amo a la familia real, pero me han ignorado y rechazado y me duele mucho", ha declarado Fairweather, que sufrió una rotura de muñeca tras el impacto. La otra mujer también resultó herida leve y, por fortuna, el bebé salió ileso, al igual que el duque de Edimburgo.

Emma, madre de dos hijos y natural de King's Lynn (Norfolk), ha lamentado el poco apoyo prestado desde la familia real: "El apoyo inicial que ofrecieron inicialmente en el momento en que todo ocurrió no ha sido una realidad para mí (...) El único apoyo que he tenido ha sido el de mi familia inmediata", declaraba en el programa This Morning de la televisión británica ITV.

Asimismo, Fairweather ha asegurado que Felipe de Edimburgo intentó "ponerse en contacto" con ellas, "pero se le recomendó que no lo hiciera", explicaba Emma, que decía estar "preocupada" por el tema del seguro de su coche, ya que tiene la sensación de que la casa real no se va a hacer cargo de los daños.

Las declaraciones de Fairweather han encontrado respuesta desde el Palacio de Buckingham, donde aseguraron que "se había contactado con los ocupantes del otro automóvil y se intercambiaron buenos deseos". Emma contó este lunes a The Mirror que Mary Morrison, una de las asistentes de Isabel de Inglaterra, les había mandado un mensaje en su nombre que decía lo siguiente: "Hola, llamo desde Sandringham House. La Reina me ha pedido que le telefonee para transmitirle sus mejores deseos después del accidente y está muy ansiosa por saber cómo está y espera que todo vaya tan bien como cabe esperar".