Las redes se ceban con Verdeliss tras desvelar el motivo de su ingreso hospitalario: "Eres una sinvergüenza"

La famosa instagramer que mantenía en vilo a sus seguidores desde este domingo ha desvelado por fin el motivo de su ingreso hospitalario cuando comenzaba el último trimestre de su embarazo. Entre lágrimas Verdeliss, que espera su séptima hija, ha contado que está en riesgo de parto prematuro y entre los miles de mensajes de apoyo recibidos, también hay bastantes no tan amables: "Me parece súper cruel el espectáculo que ha montado".

Acompañada de su marido, Aritz, y sentada en la cama del hospital, Verdeliss ha explicado que el día que cumplía 30 semanas de embarazo rompió aguas: "Dos meses y medio antes de lo previsto. Me han pinchado corticoides para desarrollar pulmones del bebé y antibióticos para protegerla. Mi bebé es considerado un prematuro crítico aunque no hay contracciones. Además, a pesar del líquido que se ha perdido tiene suficiente para aguantar, el corazón va bien y nos da pataditas para decirnos que está bien", ha dicho. La youtuber tendría que aguantar al menos cuatro semanas en reposo total para que su bebé salga del peligro pero llora desconsolada al pensar que estará en una incubadora.

Verdeliss ha recibido muchos mensajes de apoyo pero también multitud de críticas. Después de 48 horas ofreciendo imágenes desde el hospital y de haber declarado que "no estaba preparada para desvelar lo ocurrido", muchos usuarios creen que todo se trata de una estrategia más para ganar seguidores y tener repercusión: "Eres una sinvergüenza. Primero dices que la niña no venía bien dando a entender que traía algún tipo de discapacidad y en realidad es que se te ha adelantado el parto. ¿Que es peligroso? Sí, pero no des a entender cosas que no son para ganar visitas y followers, cara dura".

Muchos han mostrado su enfado e indignación: "Vale que nadie quiere tener un hijo prematuro pero en este post da a entender que la niña viene malita. ¡Por dios! Me revienta que se juegue con eso", "Ha hecho un drama innecesario, siento que es jugar con temas delicados", "Ha sido súper alarmista. Entiendo que tenía que decir algo, pero no lo ha hecho bien", "Cuando tienes un problema no piensas en seguir facturando, y estos chicos venden hasta el infierno si fuera necesario", "Me parece muy cruel el espectáculo que ha montado, espero que ahora ya esté tranquila después de haber facturado"...

Verdeliss ha hecho oídos sordos a todas estas críticas y sólo ha agradecido todo el cariño recibido en estos duros momentos para ella: "Aprovecho para agradecer la enorme ola de cariño que nos llega. No eres consciente de tantísima gente que te quiere, hasta que aparece y en los momentos más necesarios".