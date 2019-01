Carlos Sainz, indignado y cabreado tras la agresión de un taxista a su hija

La guerra que libran estos días los taxistas contra los conductores de vehículos VTC ha terminado por afectar a Ana Sainz, hija de Carlos Sainz, quien viajaba en Uber cuando un taxista tiró una gran piedra al vehículo. El impacto provocó que la ventanilla del coche se rompiera en mil pedazos y los cristales se propagaran en el interior, pudiendo dañar a los ocupantes del mismo.

La primera en dar la voz de alarma fue la madre de la joven, Reyes Vázquez, que escribió en Twitter: "Indignada con la agresión que sufrió ayer mi hija al volver a casa en Uber por parte de algún taxista salvaje. ¡Hay que hacer algo ya!".

Indignada con la agresión que sufrio ayer mi hija anasainzvdec al volver a casa en Uber por parte de algún taxista salvaje. Hay que hacer algo yá! https://t.co/iO1cdei08O — ReyesVdeC (@VazCas) 19 de enero de 2019

El mensaje encontró contestación en palabras de Carlos Sainz: "¡A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado, pero sé que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. ¡Así no!", dijo el veterano piloto, que acaba de regresar del Dakar.

A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado pero se que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. Así no!! — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 19 de enero de 2019

En esta misma línea actuaba el hermano de Ana, Carlos Sainz Jr., que se declaraba "indignado" y publicaba un vídeo en el que se aprecia cómo quedó el coche tras la agresión: "Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un Uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrían haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoría del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación".