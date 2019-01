Spice Girls: sus camisetas solidarias se fabricaron explotando a mujeres

Decir que Geri, Mel B., Mel C. y Emma colaboran con la explotación laboral de mujeres de Bangladesh puede ser una exageración. Pero es cierto, aunque tal vez no lo supieran las compañeras de Victoria Beckham (que no forma parte de esta polémica ni en el regreso de las Spice Girls). Las cantantes del mítico grupo anuncian que se inicia una investigación. Estamos hablando de mujeres de Bangladesh trabajando 16 horas diarias por apenas 30 céntimos la hora.

Centenares de mujeres de Bangladesh se vieron obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas en las fábricas donde se hacían las camisetas solidarias de las Spice Girls trabajando por el equivalente a 35 céntimos la hora. Las mujeres que cosían las camisetas solidarias de las Spice Girls no solo trabajaban hasta 16 horas al día sino que eran amenazadas e insultadas para que apurarran sus esfuerzos para incrementar su productividad. Insultos a las trabajadoras, a las que se las llamaba "Hijas de puta", y otras vejaciones han salido ahora a la luz en la investigación destapada por la prensa británica.

Las Spice Girls aseguran que no sabían nada de todo esto, de toda esta explotación laboral, que ellas simplemente querían fabricar camisetas solidarias de forma barata para así poder ganar un montón de dinero que repartir entre las personas más necesitadas.

Las camisetas que fabricaron bajo condiciones de explotación se venden a un precio de unos 20 euros y llevan impreso mensajes que piden feminismo y justicia de género (Gender Justice, en inglés) y se venden con fines solidarios, para ayudar presuntamente a mujeres que sufren machismo, explotación laboral y violencia de género. Por su parte, la organización sin ánimo de lucro encargada de recibir los ingresos de las ventas de estas camisetas solidarias tan polémicas, declara no haber recibido ingreso alguno por las ventas.