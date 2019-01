Maradona: "No soy un maltratador pero mi novia era para arrancarle la cabeza"

El entrenador argentino ha estallado durante una entrevista en la que ha hablado de su relación con Rocío Oliva, que finalizó hace pocas semanas. La modelo lo acusó de haberla tratado muy mal y Diego Maradona se ha defendido con unas declaraciones que han causado una gran polémica: "No soy un pegador pero era para arrancarle la cabeza".

El astro, de 58 años, se mostró indignado y dejó claro que la ruptura entre ellos no ha sido nada amistosa: "Eso está con los abogados. Me hizo de todo, cortémosla ahí. Me hizo de todo. Ella firmó que no iba a hablar nada y ahora está haciendo un tour con plata mía, obvio". Además, se refirió a su ex como "Locatelli": "Está fuera de mi vida".

Es más, Maradona echó a Oliva de la casa que él mismo le regaló y no al contrario, como se publicó: "La casa me la quedo yo y si ahí vive su familia lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija a raya, no le das un buen escarmiento Yo no soy Papá Noel. No voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Trabajo como todo el mundo", dijo a la revista Gente.

"El amor está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubái, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos. Ya estaba muerto todo", señaló. "Rocío está muy mal de la cabeza. Cuando llegué a Argentina, le dije: 'Está muerto todo'. Ahora, que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, como el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubái. Voy a reactivar todo, y me va a conocer", concluyó el Pelusa.