Gisele Bundchen se enfrenta al gobierno de Jair Bolsonaro: ¿podrá la supermodelo con el presidente?

El gobierno de Jair Bolsonaro se ha topado con una poderosa enemiga que responde al nombre de Gisele Bundchen, una de las mujeres brasileñas más influyentes del país. La supermodelo se ha mostrado contraria a las políticas sobre el medio ambiente de la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias, quien la ha calificado de "mala brasileña", ataque al que la mujer de Tom Brady ha respondido.

Bundchen está implicada desde hace años en la defensa del medio ambiente y, por ello, ha sido muy crítica con el gobierno anterior de Michel Temer y ahora con el de Bolsonaro. Sus protestas no han gustado a la ministra de Agricultura, que ha declarado que no debería "salir (en prensa) criticando a Brasil sin conocer los hechos". Además, la política le ha dicho que no debe hablar de deforestación porque "reverbera" en el mundo, y que quienes lo hacen son "malos brasileños".

Estas declaraciones de la ministran han encontrado respuesta por parte de Gisele, que ha escrito una carta en la que ha dejado claro que "los malos brasileños" son los responsables de la deforestación de Brasil, que "creció en 2018 más del 13%, lo que supone el peor dato en una década". La brasileña ha añadido: "Valoro mucho el papel tan importante que la agricultura y los agricultores tiene para nuestro país, pero creo que la producción agropecuaria y la conservación ambiental necesitan caminar juntas para que nuestro desarrollo pueda ser sostenible".

En su escrito, la maniquí también asegura que "desde 2006 ha estado apoyando proyectos y participando en causas medioambientales". En muchas ocasiones, su oposición a los planes del gobierno obtuvieron el resultado esperado. Y es que Gisele es un rostro muy querido en Brasil y tiene gran influencia entre la gente. Está por ver si Bolsonaro también se acaba rindiendo ante el poder de la supermodelo.