Los reyes confirman su visita oficial a Marruecos después de cuatro intentos

El viaje a Marruecos tendrá lugar los próximos 13 y 14 de febrero, según informa Efe citando fuentes diplomáticas, aunque no ha sido anunciado oficialmente porque España y el reimo alauí no han cerrado los últimos detalles de ese tantas veces pospuesto primer viaje de Estado de Felipe VI y doña Letizia a nuestro vecino del otro lado del Estrecho de Gibraltar y que tan importante es para nosotros en aspectos como inmigración, pesca y antiterrorismo.

Felipe y Letizia acudirán acompañados por varios ministros, encabezados por el titular de Exteriores, Josep Borrell. No obstante, nadie pone la mano en el fuego hasta que nuestro Monarca y su esposa no piden Marruecos porque si existe el gafe en estas cosas, este viaje lo está. La visita de los Reyes a Marruecos fue pospuesta en 2016, sencillamente porque no teníamos Gobierno en España, lo cual congeló la agenda internacional de los Reyes.

Pero es que el lado marroquí es responsable de la anulación de la segunda, anunciada y programada para noviembre de 2017. Oficialmente se suspendió alegando que Mohamed VI había decidido a ultima hora acudir a la cumbre de la Unión Africana y se fijó como nueva fecha el 9 de enero de 2018. Pero el viaje fue cancelado, esta vez sin motivo justificado. En marzo, se volvió a intentar pero la intervención quirúrgica a la que fue sometido Mohamed VI en París el 27 de febrero (por una arritmia cardáca), hizo imposible el viaje otra vez.

Mohamed VI pasa mucho tiempo fuera del país y su agenda es complicada. Pedro Sánchez no pudo cumplir con la tradición de visitar el país vecino en primer lugar tras suceder a Rajoy, un gesto que une mucho a los dos países, aunque fue recibido por Mohamed VI en Rabat el pasado 19 de noviembre.

Don Juan Carlos y doña Sofía solo hicieron dos visitas de Estado a Marruecos en sus 39 años de reinado: en 1979, cuando estaba en el trono el rey Hassan II y en 2005, con su hijo Mohamed VI, para el que nuestro Emérito es "un segundo padre", según presume.