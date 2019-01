Lara Dibildos desmiente su romance con Hugo Castejón: "Fue un beso de tontería"

Lara Dibildos acudió este jueves al estreno de la obra teatral Muerte en el Nilo y allí ha querido aclarar cuál es su relación con Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez: "Fue un beso de tontería, era Fin de año, de celebración con amigos y no hay nada más".

Las imágenes en las que Lara Dibildos (47) y Hugo Castejón (40) se besaban en los labios vieron la luz en los últimos días del 2018 y desataron los rumores sobre una posible relación entre ellos, pero ella lo ha desmentido: "Fue un beso de feliz año y nos conocemos hace muchísimo tiempo. No hubo más. Pero vamos, que no pasaría nada si hubiera algo más, no le tengo que dar explicaciones a nadie", dijo sonriente: "Como él y yo sabemos que no es así, no hay que darle más vueltas".

Lara, que asegura no tener ningunas ganas de enamorarse, está centrada en su trabajo y sus hijos: "Yo tengo que viajar mucho y los abuelos nos salvan la vida". De hecho, Laura Valenzuela, está siendo una segunda madre para su nieto Álvaro: "Está muy bien, deseando que me vaya de gira para quedarse con el niño. Está estupenda, guapísima pero cumple 88 el mes que viene y ya lleva una vida muy tranquila, que es la que ella quiere".