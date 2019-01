Carla Vigo Ortiz, sobrina de la reina Letizia, denuncia la presión que sufre en su vida cotidiana

La sobrina de la reina Letizia se ha quejado en las redes sociales de la fuerte presión que sufre por su parentesco con la consorte asturiana. Carla Vigo Ortiz (18) ha denunciado en Instagram una situación "incómoda y violenta" sucedida en el instituto, mientras que hacía un examen.

"Hoy he vivido una situación surrealista y super incómoda en el instituto", comenzaba diciendo la joven en un Storie de Instagram. "Estaba haciendo un examen con gente de otra clase y dos chicos se han puesto a cuchichear, a mirarme fijamente y uno de ellos ha dicho: 'Es ella, es ella'", alegaba la sobrina de la reina.

Este hecho no le ha gustado a Carla, que pedía que no se volviera a repetir: "No hagáis cosas así. Es una situación muy incómoda y violenta para la otra persona, gracias", decía con extrema educación la hija de Erika Ortiz, fallecida en 2011.

Lo cierto es que ser familiar de doña Letizia no es sencillo para ella, que tiene que soportar a menudo situaciones similares a la denunciada. También se enfrenta en ocasiones a preguntas sobre Letizia y sus primas, Leonor y Sofía, en las redes sociales. De hecho, hace unos días, tras decir que es "100% imposible" que compartiera foto alguna con ellas porque "la que se liaría sería buena", pidió a sus seguidores que no le preguntaran más por su familia.

"Parar de preguntar cosas sobre mi familia, yo soy mucho más que eso (...) ¿Cómo voy a poder subir una foto con ellos en Instagram? Es que es imposible. Un consejo, no hagáis caso de todo lo que veis en Internet, muchas cosas son mentiras", declaró en aquel momento.