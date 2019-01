Pilar Rubio, criticada por su último look imposible: "Pareces un papagayo"

Los estilismos de Pilar Rubio no suelen dejar a nadie indiferente. Al igual que su prometido Sergio Ramos, la colaboradora de El Hormiguero tiene un estilo muy particular y sus atuendos encandilan a unos y horrorizan a otros. El último look que ha lucido en las redes sociales no ha gustado a los internautas, que han cargado contra ella.

La periodista ha publicado una imagen en Instagram en la que aparece posando con un maxiabrigo de pelo amarillo flúor de la firma SH by Silvian Heach, cuyo precio roza los 70 euros, y un minivestido stretch de estética Fórmula 1 de Peace and Chaos. Pilar completa su look con un bolso metalizado de Furla y unos botines blancos cubiertos de pequeños cristales brillantes de Steve Madden, que cuestan 159 euros. La presentadora tapa sus ojos con unas gafas de sol de silueta cat eye de Gigi Barcelona, de 245 euros.

Con este post, Rubio pretendía mostrar a sus seguidores "algunas de las tendencias que más me gustan para este invierno: el neón y el estampado de carreras", decía. Además, preguntaba a sus fans si se atreven a llevar el look imposible. Parece que no: "No, no me atrevo", "no me gusta nada de lo que llevas", "pareces un papagayo", le respondían los internautas.

Otros hacían referencia al estilo "choni" que siempre rodea a sus looks: "La que es choni, choni se queda", "qué hortera eres", "Será tendencia... pero más hortera no puede ser. No me gusta nada, es choni, choni, choni", "las hay con clase vistiendo, cada cual con su estilo, y luego está esto", escribían otros de sus fans.

Pero no todo eran críticas. Había algunos seguidores que le lanzaban piropos y le alababan el gusto: "No hay nada que te quede mal", "No se puede ser más guapa" o "¿Qué hace esta pedazo mujer en España? ¡Vete a triunfar a Hollywood!", le decían.