Carmen Maura, tachada de "machista" y "facha" en las redes: "Las mujeres vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar"

La actriz madrileña ha desatado la polémica en las redes sociales este jueves por unas declaraciones por las que ha sido tildada de machista: "Las mujeres vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar". Lo ha hecho en plena promoción de su nueva película y casi tres años después de confesar que fue violada cuando tenía 30 años.

Carmen Maura (73) es tendencia en las redes desde primera hora de la mañana. Su entrevista en El Mundo ha levantado ampollas, especialmente con su opinión sobre el movimiento feminista: "Creo que todo está muy descontrolado. Y, sinceramente, creo que ya es hora de que las mujeres empecemos a relajarnos. Si seguimos con tanta reivindicación y tanta discriminación positiva vamos a empechar a todo el mundo". Y añade: "Todo el rollo ése de prohibir lo piropos... No sé, a mí me agota el tema. Además, vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar".

Sus palabras han sorprendido e indignado a un gran número de internautas, que además recuerdan que ella es una de las mujeres que alzaron la voz en plena era MeToo para confesar que había sido violada a los 30 años: "Estaba en su casa esperando que me pasaran a buscar para participar de una sesión de doblaje. Llamaron a la puerta, abrí y me dieron un puñetazo. Lo siguiente que recuerdo fue que tenía una pistola en la sien. Y nada, todo lo que conlleva eso, la violación", le confesó a Risto Mejide en televisión. "Acabé tranquilizándole yo. Llegó a decir 'Si llego a saber que tienes hijos no te hago esto', porque vio la habitación de los niños, que menos mal que no estaban mis hijos esos días ahí".

Pero no han sido las únicas declaraciones de Maura que han provocado la ira de los tuiteros. La actriz, musa de Almodóvar en los 80, se ha mojado al opinar de política y la han llamado "facha" y "anticatalanista": "Me pone negra dar dinero a los catalanes, que son los que menos lo necesitan y los que más gastan en tonterías". Aclara: "Vamos a un festival y ves una oficina española y otra catalana. Y lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra".

