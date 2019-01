Tamara Falcó cuenta la verdad sobre su 'amor' por Albert Rivera: "Voté a Ciudadanos"

La noticia de su posible romance con Albert Rivera sorprendió a Tamara Falcó este miércoles en Sevilla, donde participó en un programa que todavía no puede desvelar. "No doy crédito a semejante disparate y no entiendo de dónde sacan esas cosas. Realmente, si se las inventan todavía es peor", comenta Tamara a Informalia, a quien esas afirmaciones "asombran más indignan", dice.

La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón desmiente haber asistido discretamente a mítines del líder de Ciudadanos. Acompañada de su grupo de amigas, bromeabavcon ellas por el supuesto amor platónico que Tamara sentía por este político al que, según se dijo, "encontraba sexy, ideal y divertido".

"Es que no he ido nunca a ningún mitin ni convocatoria suya. Es más, apenas le conozco. Sólo me lo encontré en la presentación de un libro de Mario (Vargas Llosa), y fue un hola y adiós. Ni hablamos", explica.

Pilar Eyre asegura en Lecturas que la admiración de Tamara por Rivera creció cuando el político de 39 años fue invitado a una comida en casa de Isabel Preysler. "¡Si es que yo no estaba ese día en casa", asegura. "Sólo le he visto cuando la presentación del libro! de Mario", reitera. "Es increíble que se escriban este tipo de cosas sin fundamento alguno", se queja.

Tamara reconoce sin embargo que votó a Ciudadanos en las últimas elecciones. "Sí, voté a Ciudadanos porque me gusta ver gente joven en la política y me gustaban las ideas de este partido. Ahora tengo mis dudas con todos los cambios que ha habido últimamente. El nuevo PP de Pablo Casado me da buen rollo, es un momento nuevo ", admite la hija del marqués de Griñón.

Casualmente, Mario Vargas Llosa intervendrá este fin de semana como invitado estelar en la convención del Partido Popular en Madrid. No está confirmado que le acompañe Isabel Preysler. En todo caso, Tamara no estará allí. A los políticos, ella les sigue solamente de lejos. Está muy ocupada preparando la última colección para su firma

TFP by Tamara Falcó, que vende on line y en ocasiones como este verano en Mallorca, cuando estuvo presente ella misma en la venta privada. En Palma agotó existencias y los críticos de moda le han dado sobresaliente.