Lo último de Meghan Markle: una mujer la "dama gorda" a la cara y ella responde

La duquesa de Sussex ha visitado este miércoles una protectora animal que amadrinó hace unos meses y una de las trabajadoras se ha tomado demasiadas confianzas con ella: "Eres una dama gorda", le ha dicho al saludarla. Meghan Markle, manteniendo la sonrisa, ha contestado: "Te lo compro".

El momento, que ha sido grabado y ya corre como la pólvora por las redes sociales, ha tenido lugar este miércoles, cuando la esposa del príncipe Harry saludaba a los voluntarios y trabajadores de la protectora animal Mayhew. El ambiente era distendido, por lo que todo apunta a que la señora no la llamó "gorda" con mala intención, aunque muchos creen que su comentario no fue el más afortunado.

Lo cierto es que si Meghan Markle se ha molestado lo ha disimulado muy bien (a pesar del difícil carácter que aseguran que tiene), porque le ha dado la razón a la señora antes de echarse a reír y tocarse la barriguita, un gesto que se ha convertido en habitual en ella. La mujer del príncipe Harry, embarazada ya de siete meses, estaba espléndida con un vestido premamá de H&M (30 euros) y abrigo a juego de Emporio Armani, bolso de Stella McCartney y pendientes de Birks.

Do my ears deceive me? Quite possibly the first time the Duchess of Sussex has been called a "fat lady" and loved it pic.twitter.com/xR2NelQyAW