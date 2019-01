El rostro de María Teresa Fernández de la Vega provoca burlas tras su última aparición

La presidenta del Consejo de Estado español se encuentra en Letonia de visita oficial y su rostro, más terso y juvenil que nunca, ha provocado todo tipo de bromas en las redes sociales. Todo apunta a que María Teresa Fernández de la Vega se ha sometido a algún retoque estético y no sería el primero: su cambio físico ya se viralizó en septiembre de 2016.

Desde que fuera la vicepresidenta de José Luis Rodríguez Zapatero, el rostro de María Teresa Fernández de la Vega (69) ha rejuvenecido como si del mismísimo Benjamin Button se tratase. Los cambios eran (y son) evidentes y los expertos apuntaban a varios tratamientos estéticos, pero ella lo negó en rotundo: "No me he operado y si lo hubiera hecho no tendría problema en decirlo".

Este martes, de la Vega ha aparecido en Letonia en un viaje oficial y su rostro ha llamado la atención una vez más. Los comentarios y reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y en pocos minutos el nuevo aspecto de la presidenta del Consejo de Estado español se ha convertido en el tema del día.

Que se ha hecho esta mujer en la cara. Para quien no la conozcan es Maria Teresa Fernandez de la Vega, vicepresidenta de ZP. pic.twitter.com/RbbRkxrb0i — David del Dedo (@daviddeldedo) 15 de enero de 2019

Teresa Fernández de la Vega ya mismo te vende a Gizmo. pic.twitter.com/MZYAye3zDn — GÓRDEMOR (@carreteroymanta) 15 de enero de 2019

María Teresa Fernandez de la Vega se está convirtiendo Mat Tse Tung pic.twitter.com/uUdGw1lR2J — Obeso Sórdido V.1.1 (@exobesosordido) 15 de enero de 2019

Los Simpsons ya predijeron lo de María Teresa Fernández de la Vega. pic.twitter.com/YgiRNdaMaN — Jose A Rodriguez (@rodri_jose) 15 de enero de 2019