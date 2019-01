Natalia de Molina, adicta a los videojuegos

Natalia de Molina es una de las nominadas a mejor actriz de reparto por su papel en la película Quién te cantará, de Carlos Vermut. La actriz recibió la noticia de esta nueva nominación cuando estaba jugando a la Play Station. Y es que la joven es una adicta a los videojuegos, según ella misma ha confesado.

"Estaba jugando a la play, estoy un poco enganchada a los videojuegos y tenía nervios porque sabía que se estaban haciendo. Quería saber si la peli tenía muchas nominaciones o tal y dije: 'Mira voy a desconectar y voy a jugar a la play'. Estaba jugando al Final Fantasy que soy muy fan de este videojuego. Reviví la llamada y me dijeron que estaba nominada junto a Eva y a Nawja y corrí a la Academia a celebrarlo", ha contado la intérprete a Europa Press al ser preguntada sobre qué estaba haciendo cuando le dijeron que estaba de nuevo nominada al Goya.

Natalia, que ya cuenta con dos galardones a mejor actriz revelación por Vivir es fácil con los ojos cerrados y mejor actriz en Techo y comida, también ha hablado sobre el look deportivo que llevó este lunes en la cena de los nominados celebrada en el Teatro Real de Madrid: "Se puede ir monísima y se puede ir cómoda también. La verdad es que ahora pega todo, estoy muy contenta de poder venir con estos zapatos, que son muchos más cómodos".

Eso sí, la intérprete no ha desvelado el estilismo que lucirá en la gala de los Goya, que tendrá lugar el 2 de febrero en Sevilla: " Lo tengo ya pero no te voy a contar nada. Eso será sorpresa", ha señalado, adelantando que no irá en zapatillas: "Llevaré tacón, para la gala llevaré tacón. Claro, como ya voy a llevar tacón, pues hoy que es más relajado vengo con zapatillas", sentenciaba.