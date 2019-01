Melania Trump le enseña a su marido cómo subir imágenes a Twitter

Donald Trump y su mujer, Melania, protagonizaron una curiosa anécdota el pasado domingo en las redes sociales. Ambos compartieron con sus seguidores lo cautivados que estaban con la nieve que teñía de blanco la Casa Blanca, eso sí, cada uno lo hizo a su manera.

El primero en expresar su entusiasmo con la idílica estampa fue el presidente de Estados Unidos, que declaró en Twitter: "Ojalá pudiera compartir con todos la belleza y majestuosidad de estar en la Casa Blanca y mirar afuera en el césped lleno de nieve y en el Jardín de Rosas. Es realmente un país especial, un lugar especial", escribió sin caer en la cuenta de publicar imagen alguna del momento.

Wish I could share with everyone the beauty and majesty of being in the White House and looking outside at the snow filled lawns and Rose Garden. Really is something - SPECIAL COUNTRY, SPECIAL PLACE!