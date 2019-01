Selena Gomez reaparece tras un mes en el psiquiátrico: "No ha sido fácil"

La cantante ha vuelto a Instagram. La cantante ha retomado su actividad en la red social después de un largo periodo de ausencia, después de que el pasado mes de septiembre Selena Gomez (26) ingresara en un centro mental para afrontar una nueva crisis.

Con una serie de fotografías en blanco y negro, Selena Gomez ha abierto su corazón a todos sus fans con un contundente mensaje: "Hace mucho tiempo que no escuchabais nada de mí pero he querido desearos un feliz año y daros las gracias por vuestro amor y apoyo. El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar. No ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos".