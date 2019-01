Así fue la noche de pasión de Chabelita y el paparazzi Jordi Martín: "Tuvimos relaciones sexuales plenas"

El paparazzi Jordi Martín vivió una apasionada noche de amor con Isa Pantoja el pasado 22 de diciembre. Al menos eso es lo que ha desvelado el propio fotógrafo, quien ha concedido una entrevista contando cómo fue aquella velada y dejando claro que mantuvieron relaciones sexuales. Como dato, Chabelita aún salía con Omar Montes.

"La noche del 22 de diciembre, al acabar Sábado Deluxe, Isa y yo quedamos en una discoteca de Las Rozas. Estuvimos hasta las cuatro de la madrugada tomando copas y de ahí fuimos a otra discoteca, donde estaban Tony Spina, Rafa Mora, Aurah, Makoke, etc. Estuvimos juntos abrazándonos y en actitud muy cariñosa", ha comenzado contando Jordi a la revista Rumore.

"Al salir a las seis de la madrugada, nos fuimos directos a su casa por petición de Isa. Estuvimos en el sofá besándonos y de ahí, directos a su habitación, donde tuvimos relaciones sexuales plenas. La verdad es que me encantó. Os puedo asegurar que hubo mucha pasión, no quiero entrar en detalles porque es feo, pero os aseguro que lo pasamos super los dos", ha continuado su relato el paparazzi.

Martín, además, ha comentado los motivos que le llevaron a negar esta aventura con la hija de Isabel Pantoja: "Lo he negado porque la idea de los directores de Sábado Deluxe era llevarme a hacer un polígrafo y sentarme a explicar mi encuentro sexual con Isa Pantoja. No podía revelarlo en mi programa porque desvelábamos la sorpresa. De todas formas, fuera de cámara saben mis directores de Cazamariposas que es cierto, porque la primera persona a quien le comunico lo que ha pasado entre Isa y yo es a mi directora, Laura Gago (...) Ella ya vio el tonteo que teníamos Isa y yo y los corazones que me mandaba Isa. Me decía por el WhatsApp que al salir de Sábado Deluxe nos íbamos a ir de fiesta juntos".

En su charla con el medio, Jordi ha asegurado que pensaba que Isa dejaría a Omar y se iría con él: "Mi intención desde el primer momento era no traicionar a Isa, pero ver que ella públicamente no lo confirmaba, me dolió. Cuando Isa y yo estábamos hablando de que nos gustábamos, yo esperaba una reacción por su parte. Pensé que dejaría a Omar e iniciaríamos una relación. Me decía que le iba a dejar, incluso hicimos planes para pasar el Fin de Año juntos en Sevilla".

El affaire entre Jordi y Chabelita supuso el fin de la relación de esta con Omar: "Ha roto con él. Omar le recrimina que se haya acostado conmigo y no se lo perdona. Isa quiere volver con él a toda costa, pero la situación está en un punto... que es difícil que puedan salvarla", ha explicado el fotógrafo.

No obstante, Omar también podría haberle sido infiel a Isa con una joven de Lleida, según ha contado el paparazzi: "Existe esa chica, es de etnia gitana, Omar se puso muy nervioso cuando yo le enseñe las pruebas a Isa. Tengo numerosas pruebas que demuestran que lleva viéndose con ella un año. Cuando yo entré en el camerino de Omar en su último concierto en Barcelona, esa chica estaba con él. Todas estas pruebas se las dí a Isa y por eso él me odia. Sinceramente, viendo la actitud de Isa conmigo creo que fue una venganza de ella contra Omar".

Por último, el paparazzi ha desvelado un último detalle de su noche de pasión con Chabelita: "La noche que estaba con Isa, Omar no paraba de preguntarla dónde estaba e Isa se reía de él. Se mofaba todo el rato diciéndome: "Si supiera que estoy aquí contigo, ¡se moría!". Le atrae el rollo malote de Omar, pero creo que a nivel sexual no le pone", ha sentenciado.