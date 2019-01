Jesús Calleja abandona el Dakar tras un grave incidente: "Se terminó para nosotros"

Cumple 54 años en abril pero sigue siendo joven, valiente y emprendedor, y eso tiene un coste: el aventurero vivió el pasado domingo una de sus peores pesadillas porque tuvo que abandonar el rally Dakar en la sexta etapa después de que volcara su coche. Su copiloto, el argentino Eduardo Blanco, tuvo que ser hospitalizado.

Fue el lonés quién informó a sus seguidores de las redes sociales lo ocurrido: "Se terminó el Dakar para nosotros. Nos hemos comido una duna, un agujero terrible. A ver si somos capaces de darle la vuelta, pero creo que tenemos el coche muy dañado y no creo que podamos continuar", decía Calleja en el vídeo. Su Toyota Hilux sufrió el accidente en la etapa más larga del Dakar, 838 km.

El famoso aventurero ya intentó realizar este rally en los años 2011 y 2018, pero nunca terminó. Por eso anunció que si no lo lograba este año, renunciaría para siempre: "Si no acabo bien o no acabo, me tengo que plantear si tengo que dejarlo", decía. Sin embargo, ahora dice lo contrario: "Volveré", ha escrito.