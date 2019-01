Las redes detectan maniobras de aproximación (posible reconciliación) entre Aurah y Jesé

El futbolista escribió: "Me dijeron que ahora beses con los ojos abiertos, porque si los cierras, aparezco yo". Minutos más tarde, Aurah escribía: "Con los ojos abiertos"... Hasta ahora por tanto, el acercamiento es a través de las redes sociales. pero todo indica que el ex madridista y la ex concursante de GH VIP han iniciado maniobras de aproximación.

Aurah Ruiz y el padre de su hijo, el futbolista Jesé, han librado encarnizadas batallas en los últimos meses. Sin embargo, ahora cobra sentido un posible acercamiento o al menos se dice que han podido enterrar el hacha de guerra.

El pequeño Nyan pasó las fiestas de Navidad con su padre, lo cual hubiera sido algo impensable no hace tanto. "Hoy he vivido la verdadera magia", escribía Jesé en esas fechas junto a sus tres hijos. Es cierto que Aurah ya había desvelado su intención no mantener a su hijo alejado del padre.

Recordemos que Suso, ha retomado sus compromisos profesionales después de su baja tras salir de GH VIP. El catalán decidió tomarse un respiro después de toda la vorágine generada por su ruptura con Aurah Ruiz, además el exconcursante necesitó ayuda psicológica "tras ver los comentarios y críticas que se hicieron sobre él por su paso por el programa".

Una mala racha que se ha terminado este viernes 11 de enero. Suso volvía por todo lo alto en una conocida discoteca de Barcelona. Reacio a hablar de su ruptura con Aurah, el finalista de GH VIP explico cómo se encuentra: "Me voy recuperado poco a poco y con ganas ya de trabajar".

Además, agradeció el cariño recibido por sus fans: "La gente de la calle siempre está conmigo. Siempre. Yo estoy donde estoy no por mí, sino por ellos que llenan la discoteca donde voy yo", y añadía: "Estoy muy orgulloso de toda esa gente que me ha apoyado. Ellos saben que yo estoy aquí por ellos".

Un agradecimiento que dejó paso a una rápida huida cuando escuchó el nombre de Aurah Ruiz. Una ruptura que parece haberse convertido en un tema tabú para él.