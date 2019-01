Nuria Fergó posa en ropa interior de encaje y desata la polémica

La cantante Nuria Fergó, ex-concursante de Operación Triunfo en su primera edición, ha compartido una fotografía en perfil de Instagram que ha desatado la polémica entre sus seguidores. ¿El motivo? Aparece vestida con un conjunto de lencería fina de encaje.

"¡Aquí,probándome otro regalito de los Reyes Magos!Han acertado con la talla. Lista para grabar un anuncio...", escribía la cantante en el mensaje que acompañaba a la fotografía.

En cuestión de minutos, comenzó a recibir numerosas críticas por parte de algunos de sus seguidores: "¿Qué nos importa cómo te queda la ropa interior?", "Creía que eras cantante, no vedette", "Soy mujer y me avergüenza ver esta foto", "¿Te hace falta salir desnuda? Me parecías más prudente...". La ex-triunfita se defendió por medio de sus stories de Instagram, donde se mostró sorprendida por la polémica que había generado: "¡Es carne, señores!".

La cantante, indignada, argumentó: "A los ofendidos y defraudados decirles que este Instagram es mío, lo gestiono yo y el contenido es personal y profesional y yo decido que fotos hacerme y foto a poner. No os he pedido vuestra opinión para saber si es correcto o no publicar una foto en ropa interior, si no os gusta no lo miréis". La cantante ha destacado su enfado: "Si lo hago es porque quiero y eso me basta. ¿En qué siglo vivimos? Un poquito de normalidad".