Sophie Turner llama "imbécil" al presentador Piers Morgan por bromear con las enfermedades mentales

Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, ha cargado duramente contra el presentador Piers Morgan después de que este bromeara sobre una cuestión tan seria como las enfermedades mentales.

El conductor de Good Morning Britain compartió en Twitter unas declaraciones de la actriz Beverley Collard en las que ésta decía: "Las enfermedades mentales son muy duras y resulta muy difícil pedir ayuda. Creo que estamos eliminando el estigma Pero tenemos que tener cuidado para que las enfermedades mentales no se conviertan en un bolso de Gucci". El presentador escribió bajo el mensaje: "Van a ponerla a parir por decir algo así, pero es 100% real".

She'll be hammered for saying this, but it's 100% true. https://t.co/lxxywZ2Ks5 — Piers Morgan (@piersmorgan) 9 de enero de 2019

Or maybe they have a platform to speak out about it and help get rid of the stigma of mental illness which affects 1 in 4 people in UK per year. But please go ahead and shun them back into silence. Twat. https://t.co/mvddYPjcht — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Las palabras de Piers no sentaron nada bien a Turner, que le respondió con contundencia: "O quizás ahora tienen una plataforma para hablar sobre ello y para deshacerse del estigma de la enfermedad mental que afecta a 1 de cada 4 personas en Gran Bretaña al año. Pero, por favor, sigue así y devuélvelas al silencio. Imbécil", le dijo la intérprete.

Sophie no se quedó ahí y elaboró otros cuatro tuits con los puntos clave de este tema tan importante:

"Parte 1: personas que piensan que está bien hacer bromas sobre enfermedades mentales, creo que debes tener suerte, porque seguramente no entiendes o no puedes comprender lo que es tener o conocer a alguien con una enfermedad como esta.

Part 1 : People who think it's okay to make jokes about mental illness, I feel you must be lucky, because surely you don't understand or can't comprehend what it is like to have or know someone with an illness like this. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Parte 2: La depresión es el segundo asesino más grande en Europa y América desarrolladas. Creo que una de las razones más importantes es que la enfermedad mental tiene tanto estigma que la rodea.

Part 2 Depression is the second biggest killer in affluent Europe and America. One of the greatest reasons being, I believe, is because mental illness has so much stigma surrounding it. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Parte 3: Si todos podemos hablar sobre nuestras experiencias o las experiencias de nuestros seres queridos, podemos ayudar a otras personas que sufren de enfermedades mentales a no sentirse tan solas. Vamos a mantener este diálogo.

Part 3. If we can just all speak out about our experiences or our loved ones experiences we can help other people who suffer with mental illness not feel so alone. Let's keep this dialogue going. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Parte 4: No estás solo, puedes controlar su enfermedad y las personas que se burlan de ella son una minoría".