Irina Shayk rinde culto a la boina y al estilo militar tras su espectacular aparición en los Globos de oro

La reina de los Globos de Oro y feliz pareja del actor y director Bradley Cooper no nos ha dado tiempo para recuperarnos de la impresión que causó en la noche del pasado domingo en Hollywood cuando la encontramos en los premios National Board of Review al otro lado de los Estados Unidos. La modelo rusa cambió completamente de look en Nueva York, donde acudió esta vez con intenciones guerreras: deliciosamente disfrazada de mujer soldado-chic.

En realidad, esta maravilla del diseño es un vestido-levita de tweed rojo sangre firmado por Versace. Por si alguien no lo ha notado, el diseño es lo bastante corto como para lucir pierna hasta donde sus botas con tacón y plataforma de estilo militar lo permiten. También, por si a alguien le ha pasado desapercibido, incluye este vestido un un escote espléndido y muy favorecedor. El bolso con tachuelas doradas es de Medusa, como las botas. Pero lo que hay que mirar es la boina a juego, con la tela del traje.

Frente a la extraña sensación que invade a todo el que observa a la familia Ronaldo, regresamos al mundo precioso y feliz de Shayk, cuya espontaneidad contrasta con el sórdido aspecto de todo lo que rodea a su ex.

Este domingo, ya en el interior del teatro donde tuvo lugar la entrega de los Globos de oro, vimos escenas como ésa en la que a modelo rura le arregla la pajarita a Cooper, un gesto que se produce al lado de Lady Gaga, amante, compañera, musa y antagonista de Bradley en Ha nacido una estrella.

Couple Goals! Irina Shayk Lovingly Fixes Bradley Cooper's Bowtie at the Golden Globe Awards

https://t.co/vO0uPMezeT — Entertainment Access (@eaccessjm) 7 de enero de 2019