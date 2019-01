Natalia Sánchez y Marc Clotet, padres de su primer hijo

Natalia Sánchez (28) y Marc Clotet (38) se han convertido en padres de una niña este jueves. Ha sido Natalia quien ha compartido la noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram con la primera fotografía de la pequeña, a la que han llamado Lia.

"Y llegó el día... 08/01/2019. Desde hace 36 horas he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida", ha dicho Natalia Sánchez en el mensaje que acompaña a la instantánea.

"Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas...), todo ha ido de maravilla", ha escrito la intérprete de Teté en Los Serrano: "Ha sido un parto natural increíble y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas". La artista ha querido agradecer la labor por parte del equipo médico que la asistió: "Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida, y me da que no ha hecho más que empezar...".

También le ha dedicado unas cariñosas palabras a su novio, Marc Clotet: "Para ti, no tengo palabras... Simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas. Gracias a tod@s por tantísimo cariño. GRACIAS".

El actor, por su parte, también ha compartido su felicidad con sus seguidores: "El mayor regalo que la vida podía darnos ha querido conocernos antes de tiempo. ¡Bienvenida al mundo pequeña Lia!". Este es el primer hijo para Marc Clotet y Natalia Sánchez, que comenzaron su relación hace ya cinco años. El pasado mes de agosto anunciaron que ampliaban la familia.