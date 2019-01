Concha Velasco vende su casa para saldar sus deudas con Hacienda: "He estado deprimida con gran tristeza"

La delicada situación económica que Concha Velasco atraviesa desde hace años le ha obligado a desprenderse de muchas de sus propiedades a lo largo de su vida. La última, una vivienda en Madrid cuya venta le ha provocado un gran pesar, tal y como confiesa en una entrevista a El Mundo en la que termina entre lágrimas. Por fortuna para ella, deshacerse de este inmueble se ha servido para saldar sus deudas con Hacienda.

Así explica su complicada situación la propia Concha: "He estado deprimida con una gran tristeza. He tenido una vez más que vender todas mis cosas para seguir adelante y no se reacciona igual cuando se tienen 18, 20 o 40 años que ahora con 79. Ha sido la quinceava vez que yo me he cambiado de casa. ¿Tú crees que eso es posible? He tenido que dejar todas mis cosas en un guardamuebles. Me voy a poner a llorar. He pagado a Hacienda, ya no debo nada, pero ha sido doloroso", asegura la intérprete.

En estos duros momentos, Velasco se apoya en sus hijos, que siempre han estado a su lado: "En este camerino, hace tres semanas, yo estaba sentada en el suelo llorando y estos hijos míos maravillosos... Me pondré a llorar ahora. ¿En qué novela se dice que todo lo que no se da se pierde? Yo creo que es en La Ciudad de la alegría, ¿no empieza así? Ellos me han devuelto todo lo que yo les he dado en la vida. Lo he pasado tan mal que si no es por estos dos chicos y mi nieto, yo no salgo adelante esta vez. Me ha costado mucho reponerme", reconoce entre lágrimas la actriz.

Pese a desprenderse del inmueble, la intérprete aún tiene que seguir pagando a Hacienda, por lo que aún no piensa en la jubilación: "No puedo. Tengo que pagar a Hacienda". La actriz, además, asegura que se siente perseguida por Hacienda pero "como todo el mundo" y rechaza el papel de víctima: "Yo antes pedía plazos y me los concedían. Pero ya no me los daban. No había otra solución. Yo no quería aparecer en la prensa por esto. Sale mucha gente diciendo: 'Me han engañado'. No, no te han engañado. Hay que pagar. A mí no me ha engañado nadie. Lo que pasa es que se podía haber hecho mejor".

"He sufrido acoso y salté por un balcón"

En su charla con el medio, la actriz también ha desvelado que sufrió acoso y que en una ocasión incluso tuvo que saltar por un balcón: "No quiero hablar de eso. Sí, yo he conocido a mucha gente y, en algún momento dado, he tenido que saltar por un balcón para huir del acosador. Pero yo no quiero hablar de ese señor porque ya no está y no se puede defender. ¡Claro que he sufrido acoso! Y, de gente muy conocida. También he dado patadas en los huevos a algunos señores y a otros, les he cruzado la cara. Con otros me he llevado la gran sorpresa de negarme y pensar que no me iban a contratar nunca más y, luego, me han contratado", sentencia.