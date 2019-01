La misteriosa reacción de Alba Carrillo a la boda de su ex, Feliciano López: "No hay nada más surreal que la realidad"

Alba Carrillo ha publicado un misterioso mensaje en las redes sociales tan solo unas horas después de que saliera a la luz la noticia del compromiso matrimonial de su ex marido, Feliciano López, con su novia, Sandra Gago. El tenista se casará por segunda vez tras su divorcio de la propia Alba y esta no ha querido dejar pasar la ocasión de dedicarle (o no) unas curiosas palabras.

La modelo ha compartido una imagen desde el Museo de Cera, posando con la figura de Salvador Dalí. Bajo la instantánea, escribía: "No me mire así, señor Salvador. A mí también me han llamado loca y alguna vez, genio. Lo que tengo claro es que tengo que darle la razón en una cosa: 'No hay nada más surreal que la realidad'. Por cierto, bravo por 'El gran masturbador', mis felicitaciones", decía Carrillo, que colocaba los hastag: "#abuenentendedor #enelmuseodecera #elmuñecodecera".

La reacción de la tertuliana del programa Ya es mediodía ha llamado la atención de sus más de 417.000 seguidores, quienes alababan su ironía: "Eres genial", "eres muy grande", "me encanta tu ironía" o "te queremos así de loca", eran solo algunos de los comentarios de los usuarios.