Laura Matamoros confirma su separación de Benji Aparicio: "No siento nada por él"

Laura Matamoros (25) ha confirmado lo que era un secreto a voces: su relación con Benji Aparicio (28) está rota. La hija de Kiko Matamoros ha hablado de los motivos de esta separación: "La decisión ha sido mía. La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años".

Laura Matamoros ha vivido con intensidad esta historia que comenzó en octubre de 2017. Tras seis meses de convivencia, la influencer se marchó a concursar en Supervivientes y a su regreso se quedó embarazada de su pequeño Matías. Un cúmulo de intensas vivencias que ha terminado por romper la relación, tal y como ella ha declarado en la revista Semana: "Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo... Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido".

A pesar de todo, la ruptura ha sido amistosa y Laura y Benji mantienen una cordial relación por el bien de su hijo: "Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal".

El 2019 empieza triste para Laura en el terreno sentimental pero fuerte en el laboral: "Estoy contenta porque no paro de trabajar, estoy en un momento muy bueno. Ahora mismo estoy tranquila y centrada en mi bebé".