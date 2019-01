Irina Shayk cumple 33 años en los Globos de Oro: la top rusa vive feliz desde que dejó a Cristiano

Cristiano salió con ella durante cinco años pero la supermodelo rusa le dejó, dicen, antes de cumplir los 30 años. Han pasado más de tres desde que la top supo que quien fuera su novio estuvo a la vez con decenas de mujeres. Irina descubrió las infidelidades de Ronaldo por unos mensajes de móvil, según publicó The Sun. Él no le dio excusas. "Me siento estúpida", dijo entonces ella. Este domingo Irina cumplió 33 años y es evidente que el regalo que Bradley Cooper le dio debió mucha ilusión. Padres de una niña de un año y medio, Irina y Bradley fueron la pareja de los Globos de Oro, con permiso de Antonio Banderas y Nicole Kimpel, o de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. .

Irina se enteró de los engaños del portugués cuando descubrió varios mensajes en el móvil de Ronaldo. Las remitentes eran mujeres de varios países como Colombia, Australia y Francia. Al principio el portugués lo negó todo, hasta que Irina le dijo que había visto los mensajes. "Cristiano no le dio excusas. En ese mismo momento, Irina terminó la relación.

Desde entonces, la vida de Irina no ha dejado de mejorar: conoció a uno de los hombres más sexys del planeta, famoso, grandísimo y premiado actor y director. Junto a él protagonizó la noche de los Globos de oro el día de su 33 acumpleaños. A pesar de que la película de Bradley Cooper no triunfó, el director de Ha nacido una estrella e Irina Shayk lo pasaron en grande y acapararon la atención de todos por la felicidad que rebosan sus gestos.

Irina iba espectacular con su Atelier Versace y él, de Gucci, pero fueron ante todo sus gestos los que cautivaron a todo el mundo: su complicidad en el posado oficial, sus intercambios de miradas, risas, gestos de cariño y especialmente el buen humor demuestran que lo mejor que le pudo pasar en la vida a esta rusa que ayer, día de Reyes, cumplía 33 años, fue acabar su relación con el crack portugués, conocer a Bradley, enamoarse de él y convertirse en madre.

Al otro lado del espejo encontramos a un Cristiano, cuya vida también ha cambiado. Ha tenido más hijos, ha encontrado la estabilidad sentimental con la española Georgina, ha cambiado el Real Madrid por la Juventus, y cobra decenas de millones de euros al año por triunfar goleando en Turín. Sin embargo, a punto de cumplir 34 años, está a punto de regresar a España para declarar ante las autoridades fiscales (el 20 de este mes) y la sombra de las acusaciones de violación aún le persiguen. Asuntos los dos muy serios.

Frente a la extraña sensación que invade a todo el que observa a la familia Ronaldo, regresamos al mundo precioso y feliz de Shayk, cuya espontaneidad contrasta con el sórdido aspecto de todo lo que rodea a su ex.

Este domingo, ya en el interior del teatro donde tuvo lugar la entrega de los Globos de oro, hemos podido ver escenas como ésa en la que a modelo rura le arregla la pajarita a Cooper, un gesto que se produce al lado de Lady Gaga, amante, compañera, musa y antagonista de Bradley en Ha nacido una estrella.

