Michael Robinson dice que tiene "un 37% de posibilidades" de curarse

Antes de Navidad, el periodista y ex futbolista británico confesaba que le habían detectado un cáncer maligno, un melanoma con metástasis en estado muy avanzado. Ahora el ex futbolista es optimista: "No se me pasa por la cabeza que vaya a morir, la inmunoterapia no me está haciendo sentir mal", ha dicho este lunes en Antena 3. El comentarista, casado y con dos hijos, habla de nuevo sobre la enfermedad que padece. Recogemos las palabras.

Confiesa que estuvo en shock cuando recibió "las peores noticias que uno puede recibir" pero a sus 61 años afronta la lucha con fuerza y optimismo. "Es curioso: yo era muy amigo de Seve Ballesteros (el golfista murió de un tumor a los 54 años) y lo viví muy de cerca, fui presidente de su fundación, y muchas veces me puse en su lugar. Y yo imaginaba que si eso me pasaba a mi, yo me pegaba un tiro, no me puedo imaginar la tortura emocional que puede suponer eso, una profunda agonía. Sin embargo, cuando me pasó es cierto que pensaba que era una pesadilla, estaba un poco anestesiado durante un par de días o tres, y luego llegas a la conclusión de que es lo que hay y luego me quedé con al jefa de oncología y me decía esto no tiene cura. Sin embargo, dijo un cosa que me pareció un poco hiriente, no es su culpa, pero me dice que no tiene cura, sin embargo lo que sí podemos hacer es controlarlo un poco, pero el medicamento no lo cubre tu seguro y es caro, y tienes que tomarlo mínimamente un año y si duras un poco más, tienes que tomarlo durante cinco años.

¿Eso fue la sanidad española?

Preguntado por si lo hizo en la sanidad pública española, Robinson contesta: "No, eso fue una compañía de medicina privada. Iba a ser cosa de 14.000 euros al mes. Y mi mujer diciéndome: ¿'Cómo vamos a pagar esto? Me tendré que morir cuanto antes para que no te quedes en bolas. Eso lo que le dije, es muy triste, muchas veces uno se ríe o reacciona de forma absurda. Al día siguiente mi mujer se acordó de un jefe de oncología que trató a Ballesteros y le llamamos y a las dos horas estuve en el hospital Sanchinarro y ahí es donde conocí a Emiliano Calvo y a los padres de ese maravilloso invento que se llama inmunoterapia. Y él me miró, habiendo visto todos los resultados etc y me dijo: 'Yo trato con gente con metástasis como tú, hay un 37% de curarte. Y le digo yo, usted quiere decir controlarlo, porque esto no tiene cura. Y me dice bueno no, hasta hace poco no tenía cura alguna, pero con inmunoterapia estoy curando a un 37% que padecen lo que padeces tú. Curarte, no controlarte. Y a controlarte, hay más opciones todavía y hay una ventana bastante amplia.

¿Y cómo es que el primer médico te dijo que no había esperanza?

"Me decía que no se curaba, y pocos cánceres se curan, los controlan hasta que se convierten en una enfermedad crónica. Y esa era mi esperanza a 14000 al mes, que me parecía un poco "

Ahora ya no estás ahí.

"No, ahora estoy en La Paz, y se me presenta a Emiliano Calvo, porque es muy madridista, y cuando se enteró de que lo llamo Mesi, no se enfadó.

Con estas confesiones de Robinson a Susanna Griso se abre de nuevo un poco de esperanza, porque el diagnostico que le plantearon él desveló era mucho más duro. "Lo curioso es que yo descubrí un bulto en mi axila justo terminando las vacaciones, a finales de agosto, e iba creciendo día a día, pero yo me encontraba en plena forma, francamente bien. Y a día de hoy, en muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan estupendamente, inclusive yo debo ser el único paciente de cáncer del mundo que estoy engordando".

¿Te estás sometiendo a la inmunoterapia?

"Ya he tenido dos sesiones de cardio y te puedo decir felizmente que no hay efectos secundarios, aunque parezca mentira me siento un poco fraude porque nunca me he sentido tan bien. Llevo 60 años viviendo conmigo mismo, pensaba que ya me conocía, pero es obvio que no, estoy aprendiendo mucho de mí, lástima que tenga que tener esa aventura, que es una aventura, para quererme un poco más. Mi hijo pensaba que era por su bien, y no, es por mi bien, no estoy postizando mi buen humor. Mi hijo me preguntó que qué tal estaba mamá, y yo le dije no lo sé, porque no le había preguntado. Le pregunté cómo estaba y lloraba, y me preguntaba si tenía miedo a la muerte y le dije no, no tengo miedo alguno a la muerte, lo que sí me produce una terrible tristeza es tener que despedirme de ella o de mis familiares antes de que termine el partido o que yo me harte de vivir. Eso me parecería tampoco injusto, porque tampoco conozco a tanta gente que haya tenido tanta suerte como yo, me siento el tipo con más suerte que yo conozco.

"A mí no se me pasa por la cabeza que voy a morir, alguien que se siente tan bien Igual dentro de un poco puedo encontrarme peor, pero lo dudo, porque no tengo muchas más fases. Yo tengo fase tres plus, no hay más fases. La inmunoterapia no me está haciendo sentir mal, no estoy enfermo, puedo trabajar ".

¿Cómo cambia la relación de la gente hacia a ti?

"Intento no hacer demasiado caso a twitter porque me odian o me quieren por partes iguales, dependiendo para los culés soy madridista y para los madridistas soy culé. Pero he recibido un montón de cariño y me gustaría dar las gracias a la gente que me ha mandado mensajes porque si por un momento a mi me faltara fuerza, la gente me ha dado tantísimo cariño y estoy muy agradecido, inclusive me ha hecho muchos mensajes llorar. Pero literalmente llorar por la emoción que me ha transmitido la gente".

"Cuando fui diagnosticado, lo comenté a mis jefes en el trabajo, como en la ser como Movistar +, porque ya he tenido tres intervenciones quirúrgicas, me falta una Tenían que saberlo, entonces no digo que fueran chivatos, pero sabía que tarde o temprano lo van a saber. Se lo comenté a Carles Francino y me dijo que sería buena idea contarlo en directo. No tenía problema porque soy bastante diáfano y si la gente me pregunta qué tal estás, no contesto 'de puta madre', cuando no estoy 'de puta madre".