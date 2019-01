El enigma de la chica del agua que brilló en la alfombra roja de los Globos de Oro

¿Eres una estrella de cine mundial y estás posando en el photocall? No importa, llega una mujer desconocida con una bandeja de botellas con agua mineral y arruina la foto. ¿Estás dando una entrevista a la cadena de televisión que retransmite los Globos de oro? Ella viene y estropea el plano. Ella es la reina del photobombing.

Hablamos de esta mujer, anónima hasta este domingo, que se convirtió en inesperada protagonista de la alfombra roja de los Globo de Oro es una camarera que repartía botellas de agua a los invitados antes de que la gala

Su imagen arde en las redes sociales y se ha hecho viral gracias a sus apariciones, en teoría para dar agua a las celebrities. Estratégicamente ubicada junto al photocall, tuvo la habilidad de colarse en los retratos que les hacían los fotógrafos y las cámaras de TV a estrellas.

Más enigmático aún resultó el hecho de que mientras sostenía la bandeja con botellas de agua Fiji no dejó de mirar en ningún momento. Para colmo, no iba vestida con un uniforme de camarera sino que lucía un vistoso modelo en tono azul que atrajo aún más los objetivos de los paparazzi.

La chica del agua o la chica Fiji, como ha sido bautizada en las redes sociales, posaba con naturalidad y sonriendo detrás de los actores y actrices como Richard Madden (El guardaespaldas, Juego de Tronos). "Se trata de una estrategia. Tienes que buscar el ángulo exacto", ha declarado la protagonista de la noche a Los Angeles Times.

the fiji girl in the blue dress is killing it give her all the awards #GoldenGlobes #GoldenGlobes2019 pic.twitter.com/63FZKNiRVF

The Fiji water girl is me trying to act nonchalant but also serve face in the background of club photos #GoldenGlobes pic.twitter.com/5i2bvfZ8nU