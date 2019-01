El tierno mensaje de Sara Carbonero para felicitar a su hijo Martín

Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores una bonita dedicatoria a su hijo mayor a través de su perfil de Instagram. La periodista ha publicado un conmovedor mensaje para su primogénito en el día de su quinto cumpleaños.

Sara ha empleado su cuenta de la red social para dedicarle unas tiernas palabras: "Hoy el día ha empezado diferente, después de dormirte muy tarde anoche por los nervios, mientras desayunábamos me has pedido que te contara algún recuerdo del día que naciste. Te he contado cómo fueron tus primeros días en el mundo, lo que nos hiciste sentir a todos al conocerte y ver por primera vez esos ojitos azules. Ha sido justo antes de decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido y lo increíble que me parece que hoy cumplas cinco años", decía Carbonero sobre Martín, nacido en Madrid el 3 de enero de 2014.

"Cinco ya, te he explicado que me da un poco de vértigo y hemos apuntado la palabra en la lista de aquellas que todavía no conoces bien. Después te he llevado al cole mientras escuchábamos Lady Madrid, por supuesto, sin hablar para no interrumpir la canción y al dejarte allí y marcharme he notado que me había quedado con ganas de decirte alguna cosa más, cosas que no quedaría demasiado bien escribir aquí porque la gente puede pensar que no soy para nada objetiva, que qué voy a decir yo si soy tu mamá. Podría sonar algo cursi...", continuaba diciendo.

"Ya sabes, ese tipo de cosas como que desde que naciste has tenido sin tú sospecharlo la habilidad de colocar todo en su sitio, de traer la paz, la calma y la relatividad a nuestras vidas. O que tienes un corazón gigante, que eres generoso, observador, detallista, empático y que tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único", decía la presentadora, quien acompañaba el texto con una imagen del pequeño correteando por las playas de Oporto.

La publicación ha alcanzado casi 73 mil 'likes' en apenas dos horas y casi 1600 comentarios, entre los que se encuentra el de su propio padre, Iker Casillas: "¡Muchas felicidades a este campeón! ¡Singular y lleno de ternura! ¡Parabens!". Además el guardameta ha compartido en sus stories una imagen en blanco y negro de su primogénito en la playa.