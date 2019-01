Ariana Grande rechaza el título de "Lady" concedido por Isabel II

Ariana Grande ha rechazado la condecoración de dama ofrecida por la Casa Real británica, según ha publicado el diario <i>The Sun,. La cantante iba a recibir este nombramiento por su carácter solidario y su labor con las víctimas del atentado de Manchester, sucedido en mayo de 2017 tras un concierto de su gira Dangerous Woman Tour.

Las explosiones se cobraron 22 vidas y más de 100 heridos. En honor a todos ellos, la artista estadounidense organizó un concierto solidario pocos meses después y compuso una canción en honor de las víctimas llamada No tears left to cry (No hay lagrimas para llorar).

Por todo ello, iba a recibir la distinción en los Honores de Año Nuevo, sin embargo, Ariana lo ha rechazado al señalar que "es demasiado pronto". Fuentes cercanas a la cantante aseguran que no ha superado la tragedia: "Todavía está triste, temía que a algunos afectados les resultase insensible. El comité escribió, pero ella de una manera cortés lo rechazó".

La madre de una de las víctimas del concierto, Charlotte Hodgson, ha aplaudido la decisión de Grande: "Es un gesto hermoso. Ella está bien, tal vez es muy pronto. Ella es amorosa y nunca hará nada para lastimarnos", ha declarado.