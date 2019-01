Luis Miguel Rodríguez jura que no tiene nada con Silvia Fominaya

Las fotos del novio de Ágatha Ruiz de la Prada, alias Luis Miguel Rodríguez, y Silvia Fominaya paseando por Madrid han dado lugar a toda clase de comentarios sobre una supuesta infidelidad del dueño de Desguaces La Torre a la ex de Pedro J. Ramírez, a pesar de que el empresario y la diseñadora han vivido la Navidad más unidos que nunca, superada la pequeña crisis que sí atravesaron este este otoño.

De hecho, la Nochevieja la pasaron en una cena en casa de la socialité Cuqui Fierro, donde tomaron las uvas con otros amigos para acabar en la embajada de Italia, en un gran cotillón que reunió a mucha gente conocida. Por su parte, la última relación conocida de Silvia Fominaya fue el cocinero Sergi Arola, aunque el tormentoso divorcio de la actriz y presentadora madrileña de su segundo marido, Pablo González, hizo imposible continuar el romance pero la amistad y el cariño entre el conocido chef y Fominaya sigue en pie.

Silvia se vio obligada a seguir viviendo en Vigo, donde está la residencia de sus dos hijos y su ex marido, el empresario gallego al que denunció el 15 de enero de 2015 por malos tratos.

Resultaba sorprendente esta repentina relación entre Luismi Rodríguez y Fominaya, hasta que hemos averiguado que detrás de esas fotos sólo hay un encuentro casual. "Es una historia surrealista", cuenta Richy Castellanos, el conocido relaciones públicas, muy amigo de Silvia. "Yo iba a comer con ella en el restaurante Viridiana cuando me llamó Luis Miguel para entregarme su donativo para el partido benéfico de artistas contra toreros que hicimos el sábado en el estadio del Rayo Vallecano. En las camisetas estaba impreso Desguaces La Torre, porque Luismi es uno de los patrocinadores. Y entonces le propuse que comiera con nosotros porque yo no tenía otro momento para verle; vino, le presenté a Silvia, a la que no conocía de nada y en un momento dado en la calle, cuando yo hablaba por teléfono, les hicieron fotos, se ve que le siguen. Después de comer, nos fuimos cada uno por su lado y esa es la historia". Éste el relato de Castellasnos. Por su parte, Luis Miguel Rodríguez jura a Informalia que ésta es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

"No me planteo tener con él nada con él"

La versión que nos da Silvia Fominaya, que habló este miércoles con Aquí hay madroño, de Telemadrid, coincide en esencia con la de Richy Castellanos y con la de Luismi, aunque con ciertos matices: "Fue una cosa extrañísima, No acabo de entenderlo muy bien. Yo soy íntima amiga de Richy Castellanos. Quedé con él para comer y apareció este hombre (Luis Miguel), que yo lo conozco de la prensa, de cuando estuvo con Martínez Bordiú", cuenta. "Vino por allí, educadísimo, correcto, bueno, siempre muy adulador: Que si tienes el cuadro de Dorian Grey, pero cuántos años tienes, bueno eso no se pregunta... lo típico, ¿no? Si te has divorciado, no sé qué... Y salimos del restaurante, y me dice: Bueno, pues os acompaño. Y se vino con nosotros andando por la calle"", relata la televisiva. "Luego hizo fotos conmigo, las primeras no me extrañaron, es normal, porque a veces me lo pide gente", explica Silvia. "Pero luego ya era como mucha foto", añade. Y luego viene el matiz: "Ese señor es de esta gente que te agarra mucho y te pega para su cuerpo, ¿sabes? Y en la foto de la portada me estoy riendo, porque me apretaba mucho, me agarraba mucho hacia él, y por eso me partía de la risa", aclara Fominaya. "Me pareció buen rollo, muy majo., muy adulador. Pero no puedo decir irrespetuoso", concreta.

"Ahora claro, a mí me ha sentado muy mal lo de las fotos y la portada. Y yo de Richy no desconfío. Luismi se paró tres veces a hacerse fotos, está con una persona que tiene muchísimo dinero, que es Agatha, que lo ha pasado muy mal durante muchos años. Lo que sí puedo asegurar es que no lo conozco", afirma entre risas. "No me planteo tener con él nada, solo lo que ha sido conocerle", concluye.

Ágatha, la tercera en discordia, por el momento, no se ha pronunciado sobre las imágenes, si bien es cierto que ella también ha tenido varias citas con un conocido empresario, según adelantamos en Informalia.