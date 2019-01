Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, entre besos y tocamientos en Dubai

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han despedido el año desde Dubai. Hasta allí se han desplazado junto a sus familiares y amigos para brindar por un ilusionante 2019, mientras presumían de amor y de cuerpazos al sol en las redes sociales.

El futbolista de la Juventus y la modelo se han dedicado mensajes de amor durante estos días de vacaciones. Georgina se adelantaba a su chico y escribía en Instagram: "Volando entre tus brazos", junto a dos imágenes con su novio. En una de ellas posaban con Cristiano Jr.

El crack luso contestaba a su novia: "Amore mío", decía en la red social bajo una imagen en la que besaba a su pareja, quien acariciaba su pierna. El tocamiento ha revolucionado a sus fans: "Esa manito Gio, por dios", decían algunos.

Además, el portugués ha publicado otra instantánea con el numeroso grupo de personas con quienes celebró la Nochevieja. Entres los internautas ha sorprendido la presencia de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito. Georgina, asimismo, ha subido otra fotografía con su novio y Cristiano Jr. para felicitar el año a sus seguidores. De paso, volvía a declarar amor eterno a Ronaldo.

"¡Feliz 2019, mi gente! ¡Estaba tan a gusto disfrutando con mi familia y amigos que no pasé por Instagram para felicitaros el Año Nuevo! Fue una noche mágica... Gracias mi amor Cristiano por una noche de ensueño y por hacerme feliz cada segundo vivido junto a ti en el 2018. Nos muestras tu gran corazón a tu familia, amigos y a los que más lo necesitan. Mi mayor deseo para este 2019 es que nuestra familia tenga salud y nos amemos cada día más que el anterior. No quiero dejar pasar más tiempo para dar las gracias también a aquellas personas que me muestran su apoyo y cariño, ¡y desearos a todos un 2019 repleto de salud, amor y felicidad! ¡Vamos a por el año nuevo con ganas y mucha energía positiva!", escribía la de Jaca.