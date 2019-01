Carlota Casiraghi y el padre de su segundo hijo han roto: la princesa de Mónaco fracasa de muevo en el amor

No se puede decir que esto sea una sorpresa. El noviazgo de la hija de Carolina de Mónaco fue oficializado en el Baile de la Rosa de 2017. Dos años, y un hijo después, ya no están juntos. A Carlota, como a su madre y su tía Estefanía, no le resulta fácil encontrar la estabilidad en el amor. Su tío Alberto, al menos en apariencia, sostiene su matrimonio con la ex nadadora sudafricana Charlene Wittstock.

Era una ruptura casi anunciada. Carlota Casiraghi no ha completado ni dos años de relación con Dimitri Rassam según publica Hola. La ruptura se conoce tres meses después de que el productor parisino de 36 años y la princesa tuvieran a su bebé. Comenzaron a salir juntos en marzo de 2017. Sus primeras apariciones en público fueron en actos como la entrega de los Premios César, los Oscar del cine francés, aquel mismo mes. Semanas después, el noviazgo se hizo oficial de alguna manera en el conocido Baile de la Rosa. Ese día, Carlota lució un enorme anillo de pedida, una sortija de oro con un brillante. Después se confirmó que estaba embarazada. Balthazar, que pesó cuatro kilos y medio, llegó al mundo el 23 de octubre en el hospital Princesa Grace, el mismo en el aterrizó en el mundo su hermano mayor, hermano de madre, porque el padre es el actor Gad Elmaleh.

Dimitri Rassam, considerado el quinto de sus novios oficiales, no estaba a gusto con la relación. Ya se habló en octubre, poco antes de dar a a luz, de que la hija de la princesa Carolina de Mónaco y el hijo de Carole Bouquet estaban en crisis. La tensión llegó hasta el punto de que unos paparazzi les captaron discutiendo en un parque público de Mónaco.

Al parecer, Rassam se sentía "incómodo" en Mónaco, lugar en el que Carlota pasó todo el verano. El productor de cine, en cambio, prefería visitar otros lugares durante el tiempo estival y no estuvo con Carlota tanto como se esperaba.

El semanario Voici ya dio la voz de alarma hace meses: contaba en octubre que estuvieron por momentos al borde de la "ruptura" y mantuvieron un tono de voz "alto".