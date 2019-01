Entrevistamos a Marta Rota, diseñadora del vestido de Cristina Pedroche: "No es el traje que yo hubiera querido"

Desde las 12 de la noche del 31 de diciembre casi no se habla de otra cosa más que del modelo de Cristina Pedroche para dar las campanadas. Que si una mujer que va de feminista no puede ir provocando medio desnuda, que si el conjunto es un plagio descarado del que lució Laetitia Casta en una pasarela de Yves Saint Laurent en 1999, y así cientos de miles de críticas si sumamos las redes sociales.

Hay que decir que Pedroche también ha recibido muchos mensajes a favor, empezando por el de su marido Dabiz Muñoz, publicado en la cuenta de Instagram del chef, en el que se declara inmensamente feliz y enamorado mientras abraza a su esposa en el mismo balcón de la Puerta del Sol dio las campanadas junto a Chicote.

Faltaba por conocer cómo se creó el polémico modelito y la opinión de su autora, Marta Rota, una diseñadora cuya firma Tot-Hom, viste desde hace 40 años sobre todo a la alta burguesía catalana, y desde su desembarco en Madrid hace casi una década, es la firma favorita de Isabel Preysler, Ana Rosa Quintana, Carmen Lomana o Mar García Vaquero, la esposa de Felipe González, y muchas de las actrices que desfilan por la alfombra de los Premios Goya. "No es el traje que yo hubiera querido", asegura a Informalia Marta Rota. "No es mi estilo pero yo me adapto a los gustos de mis clientas y Cristina lo tenía muy claro desde el principio: 'Quiero un bikini", me dijo", nos relata la diseñadora. "Un bikini con flores para hablar del cambio climático", añadió. "Y a partir de ahí fuimos desarrollando su idea. La de ella y la de Josi, su estilista, al que está muy unida. Josi es amigo nuestro, conoce muy bien nuestra firma y fue él quien la trajo. Una vez ya vistió algo de Tot Hom, creo recordar, rojo muy bonito pero era algo ya hecho que se llevó de la tienda. Esto ha sido un encargo en toda regla y me parece que estaba preciosa, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho ni del resultado", nos cuenta Marta Rota. "El proyecto se fue desarrollando poco a poco, siempre bajo la opinión de Josie, que tiene mucho gusto, y de Pedroche, que es que es listísima e iba modificando detalles. Y en un momento dado apareció con la foto de Laetitia Casta en el desfile de Saint Laurent", cuenta la diseñadora catalana. "Cuando apareció con la foto, ya estábamos muy adelantados", asegura la diseñadora. Rota añade que son creación suya las colas de tul y la capa con las tiras de terciopelo, que recuerda bastante a Chanel. "Es un conjunto totalmente de alta costura, artesanal, único. Cristina estaba encantada y yo también", dice Rota.