Cristina Pedroche copia su vestido de campanadas de un modelo de Yves Saint Laurent lucido por Laetitia Casta hace 20 años

Decenas de muertos en Filipinas, la economía mundial pendiente del la guerra comercial entre EEUU y China, Arabia Saudí tratando de esconder al descuartizador de Estambul, López Obrador sin un rumbo claro en México, Bolsonaro recortando libertades en Brasil, Venezuela desangrada, Europa frente al Brexit y el fascismo, España amenazada por el supremacismo de Torra, la debilidad de Pedro Sánchez, el peligro de Podemos, la demagogia de PP y Ciudadanos y la sombra de la extrema derecha; y este país pendiente del vestido de Cristina Pedroche, una copia sin disimulo del mítico flower power de Yves Saint Laurent que popularizó en 1999 la modelo Laetitia Casta. Han pasado 20 años: así están España y el mundo el primer día de 2019.

Pero es lo que hay. Si no lo creen, echen un vistazo a las redes sociales. La evolución de España se resume en que durante la Nochevieja hemos cambiado los chistes (muy graciosos, eso sí) de Martes y Trece por el misterio de ver cuánta carne enseña la mujer del chef David DiverXo. Puro machismo. En las redes ya apuestan porque lo próximo es ir desnuda, de Bodypaint, o sea, sin ropa y con el cuerpo pintado. También tomamos nota de la sugerencia sobre el delgadísimo Alberto Chicote: un bañador tipo Borat para el cocinero y así cortamos de raíz las acusaciones de cosificación del cuerpo de Pedroche.

Gracias a Pedroche, Atresmedia araña audiencia a la viejuna emperatriz de la Puerta del Sol, que ha cambiado al hombre de la capa por otro más joven, Roberto Leal. Lara Álvarez o Iñaki López no existen.

"Fin de año ya no es solo comerse las uvas, sino también criticarme", admitía la propia Cristina Pedroche no hace mucho. Los asesores de la presentadora han escogido este año un bikini inspirado en el clásico de Latitia Casta de Yves Saint Laurent que podemos ver y que Pedroche define como un dos piezas tipo "hada del bosque en tonos pastel". ¿Incoherencia de la feminista Pedroche por dejarse 'usar' así? ¿Libertad de hacer lo que le dé la gana, y más por un buen pellizco económico? ¿Inapropiado para una noche? ¿Choni, cómico, hortera o bonito y sensual? Las redes no se ponen de acuerdo. Pasen y vean.

Los Simpsons lo han vuelto a hacer. Han predecido el traje de la Pedroche de este año. pic.twitter.com/m3JGbragvG — Diego Blanco (@nomatterwhite) 31 de diciembre de 2018

Con la manga del vestido de la Igartiburu, Cristina Pedroche puede hacerse vestidos hasta las campanadas hasta 2049. pic.twitter.com/pzaRv353BI — David Miner (@ddminer) 31 de diciembre de 2018

Chicote eligiendo el vestuario de Pedroche pic.twitter.com/hrrzsSDlcG — Na (@Namurii) 31 de diciembre de 2018

La Pedroche con su alegato feminista para dos minutos más tarde salir medio desnuda porque así sigue dando las campanadas otro año mas. Como mujer me da verguencita #CampanadasA3 — Pan que pica (@panquepica) 31 de diciembre de 2018

Que las mujeres trabajen de azafata en la F1 es cosificación, que la Pedroche salga en TV con mucha menos ropa que ellas es empoderamiento.



2019 no va a defraudar, lo presiento. ???? — Huh (@HuhConH) 1 de enero de 2019

Mucho se habla del vestido de Pedroche y bien poco del momento que nos ha regalado Chicote #FelizAñoNuevo2019 pic.twitter.com/vhyqDvi9DY — Aitor Galisteo (@MrGalisteo) 1 de enero de 2019

La #Pedrochecampanadas hoy es la versión Primark de Laetitia Casta en aquel mítico desfile de YSL. Quiero y no puedo. pic.twitter.com/RbuyB1QRvb — Milhojas Drive (@pekkala_81) 31 de diciembre de 2018