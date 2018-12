Isco y Sara Sálamo esperan su primer hijo juntos, el segundo para el madridista: "Vamos a ser padres"

"Disfrutando de la recta final de uno de los mejores años. Uno de esos que llevaré tatuado en la memoria", decía en uno de sus Instagrams como primera la pista la actriz y novia del madridista. Luego llegaron las confirmaciones: "Quizás en mi imaginación todo es más romántico: La forma en que tenía planeado compartirlo con mi familia, con mis amigos, incluso con vosotros pensaba en un chupete con mensaje, unos globos en una caja, una foto con luz propia Pero al final esto es la vida real, y en la vida real incluso un 28 de Diciembre, se puede compartir una gran noticia como que: ¡Vamos a ser papás!", decía orgullosa la tinerfeña. "Y no podemos estar más felices Llevamos dibujada una sonrisa bobalicona desde hace algunos meses, incluso cuando las nauseas matutinas se han convertido en mis fieles compañeras", explica. Por cierto que los padres de Sara han estado esta Nochebuena con Isco y con el hijo que tiene de su anterior relación. Sin duda fue una cena muy feliz para todos porque ya conocía la feliz noticia que ahora han compartido con todo el mundo.

"Con todos los sentimientos a flor de piel, las ilusiones se mezclan con los miedos, las inseguridades de (en mi caso) ser primeriza, el querer hacerlo bien, el querer educar a nuestro bebé con los mejores valores, con respecto, tolerancia, empatía y en la más absoluta igualdad, hacen que incluso en los primeros meses tenga una sensación de vértigo infinito... pero como ya os digo, sin desdibujarse esa risa contagiosa y cómplice que se nos ha tatuado y que seguro que muchos han podido ver en nuestras fotos compartidas. ¡Te beso mucho @iscoalarcon ! Siempre supimos que #deaquiAmarte se nos quedaría corto."

Pero el papá, para quien el que llega será su segundo hijo, tampoco se quedaba corto. "Vamos a ser papás!! Y estamos más felices que nunca!sin duda el sentimiento hacía un hijo es el más grande del mundo! Cada día más ilusionado y con más ganas de verle la cara a ese precioso niño o esa preciosa niña! Gracias @sarasalamo por ser mi novia, mi mejor amiga y por hacerme tan feliz! Te amo", reza el romántico mensaje del madridista y jugador de la Roja.

Isco Alarcón (26) y Sara Sálamo (26) ya prometían a principio de esta última semana del año que venía noticias felices. Están pasando las Navidades en Tenerife, la tierra de la actriz, donde han aprovechado para visitar el Teide y tostarse al sol junto al pequeño Francisco, el hijo que el futbolista tuvo con su anterior pareja y que ahora tendrá un hermanito o hermanita.

El jugador del Real Madrid viajó junto a su hijo a Santa Cruz de Tenerife, donde se reunió con la actriz, que llevaba varios días luciendo bikini y cuerpazo en la playa de las Teresitas. Isco y Sálamo pasaron el día de Navidad en el punto más alto de España, el Teide, y subieron a su perfil de Instagram unas instantáneas para inmortalizar el momento.

"¡La Navidad en el Teide es guay!", escribió el futbolista en su perfil. En las imágenes, captadas junto a la ladera del volcán, aparecen solos y también con el hijo que el madridista, Francisco..

"All I Want for Christmas", comentó Sálamo en su perfil, en el que también compartió varias fotografías del momento, donde no faltaron los besos y abrazos de la joven pareja.

La actriz lleva unos días más que su chico en la isla. Está pasando unos días de relax junto a los suyos y ha aprovechado el sol y el calor de su tierra en pleno mes de diciembre para ir a la playa y presumir de cuerpazo. De ello ha dejado constancia en un vídeo en Instagram: "Mi paraíso. Mi isla. Mi Navidad".