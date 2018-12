La infanta Cristina y sus hijos, en Vitoria con la familia de Iñaki Urdangarin

La infanta Cristina y sus hijos han puesto rumbo a Vitoria, donde residen los familiares de Iñaki Urdangarin, para pasar con ellos previsiblemente la Nochevieja y el Año Nuevo. La hija de los reyes eméritos visita la capital alavesa tras pasar la Navidad en Zarzuela con la Familia Real, algo que no sucedía desde 2013.

Cristina de Borbón ha sido vista en el aparcamiento de la estación de Vitoria. La mujer de Urdangarin iba vestida con un plumífero de color oscuro y un foulard que le protegían de las frías temperaturas, según cuenta ¡Hola!.

Sus hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás e Irene Urdangarin, con ropa informal compuesta por vaqueros y cazadoras, fueron fotografiados poco después junto a una de las hermanas de Iñaki. El grupo se dirigió a la óptica de sus tíos, donde se probaron varias gafas. El único hijo de Iñaki y Cristina que no fue visto en la jornada por Vitoria fue Miguel.

Son unas navidades complicadas para la familia, ya que son las primeras que no viven junto a Urdangarin. No obstante, han contado con el apoyo de la Familia Real, con los reyes a la cabeza. Y es que Cristina y sus cuatro hijos han disfrutado de la Navidad en Zarzuela junto a todos sus familiares, en una estampa que no se veía desde hace cinco años.

La infanta y sus hijos, además, han visitado a Iñaki en la prisión de Brieva, Ávila, donde cumple condena desde hace seis meses, tal y como adelantó Informalia.